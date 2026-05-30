'Или в этом году...' Владимир Кличко сделал заявление о возвращении в бокс и назвал главное условие, упомянув Усика

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко (64-5, 53 КО) допустил возможность возвращения на профессиональный ринг. При этом украинец подчеркнул, что такой шаг возможен лишь при определенных обстоятельствах, связанных с Александром Усиком.

Об этом Кличко заявил во время Черноморского форума безопасности. По словам 50-летнего экс-боксера, он по-прежнему поддерживает спортивную форму и не считает, что когда-либо уходил из спорта.

"Спорт остается частью моей жизни. Я могу это сделать, по крайней мере так себя чувствую. А остальное: в этом году или нет, посмотрим", – сказал Кличко.

Украинец отметил, что главным стимулом для возвращения мог бы стать шанс побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в 45-летнем возрасте и остается самым возрастным обладателем титула в супертяжелом весе.

По словам Кличко, сейчас такой сценарий затруднен из-за доминирования Александра Усика, который сумел объединить чемпионские пояса в дивизионе.

"Если боксировать с кем-то, то только чтобы установить новый рекорд после Джорджа Формана. Это очень привлекательно. Но Александр Усик завоевал весь дивизион, все титулы были у него. Поэтому украинца против украинца в ринге я сейчас не вижу. Если Александр оставит какие-то титулы, тогда, возможно, можно будет об этом подумать", – заявил Владимир Владимирович.

При этом бывший чемпион признал, что время играет против него.

"Я понимаю, что время идет. Я еще могу это делать, но иногда смотрю в паспорт и вспоминаю, что мне уже 50 лет", – отметил Кличко.

Кличко не боксировал с момента поражения от тогда еще непобежденного Энтони Джошуа. В апреле 2017 года на переполненном стадионе "Уэмбли" в Лондоне Джошуа остановил украинца в 11-м раунде. По итогам 2017 года этот поединок был признан "Боем года" по версии The Ring.

На данный момент рекорд самого возрастного чемпиона-супертяжа принадлежит Джорджу Форману – он завоевал титул чемпиона мира в возрасте 45 лет, нокаутировав Майкла Мурера в 1994 году.

В ноябре 2015 года он потерял свои титулы IBF, IBO, WBA, WBO и The Ring, проиграв Тайсону Фьюри единогласным решением судей на арене ESPRIT в Дюссельдорфе, Германия.

Реванш Кличко с Фьюри так и не состоялся – в октябре 2016 года британец объявил о временном завершении карьеры из-за проблем с депрессией и наркотиками. В итоге Кличко вышел на бой против 27-летнего Энтони Джошуа при 90-тысячной аудитории.

В том поединке Кличко, которому тогда было 41 год, поднялся после нокдауна в пятом раунде и сам отправил Джошуа в нокдаун в шестом. Однако британец восстановился, дважды отправил Кличко на настил в 11-м раунде, и рефери Дэвид Филдс остановил бой.

Кличко завоевал "золото" в супертяжелом весе на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. В ноябре того же года он дебютировал в профессиональном боксе. Своего первого титула – WBO – он добился в октябре 2000 года, победив Криса Берда единогласным решением судей.

