Игрок сборной Украины перешел в испанский топ-клуб, который выступает в Евролиге

Центровой сборной Украины по баскетболу Алексей Лэнь продолжит карьеру в чемпионате Испании, где он в минувшем сезоне выступал за мадридский "Реал". 33-летний спортсмен подписал контракт с клубом "Баскония", которая четырежды становилась сильнейшей командой страны.

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Об этом информирует официальный сайт "Басконии". Испанская команда выступает в Евролиге, поэтому в следующем сезоне Лэнь продолжит свои выступления в самом престижном континентальном клубном турнире. Соглашение между сторонами подписано на два года.

Лэнь провел более 700 матчей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем сезоне в "Реале" в чемпионате Испании он сыграл 21 матч, набирая 7,1 очка, делая 3,6 подбора и 1,2 блокшота. В Евролиге он провел 23 матча, забивая в среднем три очка и совершая два подбора.

В решающей фазе сезона украинец получил травму левой стопы и пропустил важнейшие матчи "королевского клуба", включая Финал четырех Евролиги в Афинах.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский баскетболист Максим Шульга провел первый матч в составе мадридского "Реала" после перехода в испанский клуб летом 2026 года.

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