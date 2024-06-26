'И этот красивый...': как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

Призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира по синхронному плаванию Влада и Марина Алексеевы, несмотря на напряженную подготовку к Играм в Париже-2024, успевают следить за Евро и за выступлением нашей футбольной сборной. Спортсменки оценили игру украинской команды в первых двух турах и рассказали, кто из подопечных Сергея Реброва самый симпатичный.

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В комментарии OBOZ.UA сестры Алексеевы дали свой прогноз на решающий матч группового этапа с Бельгией, хотя признались, что не такие уж большие фанатки футбола и следят только за нашей сборной.

"Поскольку у меня есть мужчина, приходится иногда смотреть футбол. И наш массажист, когда делает нам массаж, одновременно смотрит футбол, и мы слушаем. Поэтому мы так неплохо разбираемся. И сейчас, конечно, следим за чемпионатом Европы. Поддерживаем команду Украины, болеем, верим в них, потому что последняя игра была достаточно неплохой", – рассказала Влада.

"В карьере каждого спортсмена есть и положительные моменты, и, конечно, поражения. Это жизнь. И чтобы не произошло, все спортсмены продолжают бороться дальше. Это нормально, когда у тебя есть и победы, и что-то не выходит. Из этого складывается. твой жизненный опыт", – считают титулованные синхронистки.

По мнению Влады и Марины, у нашей команды достаточно неплохие шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы, несмотря на силу сборной Бельгии: "Считаем, что у нашей сборной сейчас есть еще много шансов. Мы очень верим, что она выйдет дальше. Хочется поддерживать и смотреть еще больше.

"Прогнозы на Бельгию? Нам говорят, что это достаточно мощная команда. Но раньше все говорили, что Румыния не сильна, но она победила. Поэтому все очень непредсказуемо. И может быть что угодно. Как и в артистическом плавании сейчас. Поэтому, в ответ тем, кто говорит, что наши не смогут их обыграть, мы говорим: все возможно!", – считают девушки.

Марина и Влада согласны, что спортсмены болеет немного по-другому, чем другие люди: "Мы не оптимисты, не пессимисты, а реалисты. Мы понимаем, что на соревнованиях все может быть по-разному".

"Кого знаем из наших футболистов? Мудрика, Шапаренко. Мы с ним являемся амбасадорами Adidas. Затем Конопля, Ярмоленко, Зинченко, Лунин и вратарь "Бенфики"... Трубин. Цыганков же тоже есть? Судаков", – ловко перечисляли игроков девушки.

"И этот такой красивый... Довбык. Он нам больше нравится", – с улыбкой признались Алексеевы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина показала, в какой форме будет выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.

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