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"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

Елена Павлова
Спорт Oboz
3 минуты
375
'И этот красивый...': как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

Призерки Олимпиады-2020 и чемпионки мира по синхронному плаванию Влада и Марина Алексеевы, несмотря на напряженную подготовку к Играм в Париже-2024, успевают следить за Евро и за выступлением нашей футбольной сборной. Спортсменки оценили игру украинской команды в первых двух турах и рассказали, кто из подопечных Сергея Реброва самый симпатичный.

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В комментарии OBOZ.UA сестры Алексеевы дали свой прогноз на решающий матч группового этапа с Бельгией, хотя признались, что не такие уж большие фанатки футбола и следят только за нашей сборной.

"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов
"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

"Поскольку у меня есть мужчина, приходится иногда смотреть футбол. И наш массажист, когда делает нам массаж, одновременно смотрит футбол, и мы слушаем. Поэтому мы так неплохо разбираемся. И сейчас, конечно, следим за чемпионатом Европы. Поддерживаем команду Украины, болеем, верим в них, потому что последняя игра была достаточно неплохой", – рассказала Влада.

"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

"В карьере каждого спортсмена есть и положительные моменты, и, конечно, поражения. Это жизнь. И чтобы не произошло, все спортсмены продолжают бороться дальше. Это нормально, когда у тебя есть и победы, и что-то не выходит. Из этого складывается. твой жизненный опыт", – считают титулованные синхронистки.

По мнению Влады и Марины, у нашей команды достаточно неплохие шансы выйти в плей-офф чемпионата Европы, несмотря на силу сборной Бельгии: "Считаем, что у нашей сборной сейчас есть еще много шансов. Мы очень верим, что она выйдет дальше. Хочется поддерживать и смотреть еще больше.

"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

"Прогнозы на Бельгию? Нам говорят, что это достаточно мощная команда. Но раньше все говорили, что Румыния не сильна, но она победила. Поэтому все очень непредсказуемо. И может быть что угодно. Как и в артистическом плавании сейчас. Поэтому, в ответ тем, кто говорит, что наши не смогут их обыграть, мы говорим: все возможно!", – считают девушки.

Марина и Влада согласны, что спортсмены болеет немного по-другому, чем другие люди: "Мы не оптимисты, не пессимисты, а реалисты. Мы понимаем, что на соревнованиях все может быть по-разному".

"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов
"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

"Кого знаем из наших футболистов? Мудрика, Шапаренко. Мы с ним являемся амбасадорами Adidas. Затем Конопля, Ярмоленко, Зинченко, Лунин и вратарь "Бенфики"... Трубин. Цыганков же тоже есть? Судаков", – ловко перечисляли игроков девушки.

"И этот такой красивый... Довбык. Он нам больше нравится", – с улыбкой признались Алексеевы.

"И этот красивый...": как болеют за сборную Украины на Евро-2024 олимпийские призерки и кто им больше нравится из наших футболистов

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина показала, в какой форме будет выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.

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