'Худшее решение, которое видел': тренер 'Рейнджерс' пришел в ярости после матча с 'Динамо'

Главный тренер шотландского "Рейнджерс" Филипп Клеман назвал удаление бразильца Жефте в матче с киевским "Динамо" самым худшим судейским решением, которое он видел. 50-летний бельгийский специалист отметил, что арбитр допустил большую ошибку, показав его подопечному вторую желтую карточку за фол на Александре Караваеве.

Видео дня

Об этом Клеман заявил в комментарии журналистам после матча, пишет The Independent. По словам наставника шотландской команды, решение итальянского арбитра стало ключевым в поединке 13 августа и привело к поражению его коллектива и вылету из Лиги чемпионов.

"Это решение убило мечту раздевалки нашей команды и мечту 50 тысяч болельщиков на трибунах. В конце концов, на таком высоком уровне вы ожидаете более качественных решений. Это худшее решение, которое я видел за более чем 30 лет в футболе. У меня много мыслей в голове, но вы знаете, что если я скажу слишком много, я могу получить дисквалификацию, так что давайте держать это в голове", – сказал Клеман.

Напомним, киевское "Динамо" обыграло шотландский "Рейнджерс" в выездном матче в Глазго со счетом 2:0 и вышло в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Теперь за путевку в основной раунд турнира команда Александра Шовковского поспорит с австрийским "Зальцбургом".

Ранее OBOZ.UA провел тактический анализ матча Лиги чемпионов "Рейнджерс" – "Динамо", объяснив, как украинской команде удалось добыть победу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!