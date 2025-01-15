'Хочу предупредить: если будут продолжаться...' Суркис жестко высказался об уходе игрока 'Динамо'

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис пригрози санкциями так называемым инсайдерам после того, как они обвинили в обмане столичного клуба полузащитника Александра Андриевского. Босс "бело-синих" опроверг информацию о том, что хавбек обещал уйти из команды в ЛНЗ, а не в житомирское "Полесье", где в итоге оказался.

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В интервью порталу sport-express.ua Суркис отметил, что это не соответствует действительности, а с Андриевским он не обсуждал, где тот продолжит карьеру после "Динамо". Президент киевлян добавил, что благодарен Александру за 11 лет, проведенных в составе "бело-синих".

"Прежде всего, хочу сказать, что все, что было сказано о том, что Андриевский обманул клуб, не соответствует действительности. Александр сам позвонил мне и признался, что перед завершением первой части сезона главный тренер "Динамо" сказал, что не рассчитывает на него. Я ему ответил, что распоряжаюсь, чтобы его отпустили свободным агентом. По поводу того, где он должен продолжить карьеру, мы даже не разговаривали. Хочу предупредить на будущее: если подобные инсинуации будут продолжаться и дальше, ФК "Динамо" обязательно будет обращаться в соответствующие судебные учреждения", – сказал Суркис.

Андриевский сыграл за киевлян 123 матча в всех турнирах. В его активе пять забитых мячей и 11 голевых передач. 6 января 30-летний футболист подписал долгосрочный контракт с "Полесьем".

Как сообщал OBOZ.UA, "Динамо" в заключительном матче 2024 года обыграло ривненский "Верес" и увеличило отрыв от донецкого "Шахтера" в Премьер-лиге.

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