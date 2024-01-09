'Хочу, чтобы Усик ему врезал': экс-чемпион мира жестко высказался о Фьюри

Американский тренер Роберт Гарсия пожелал Александру Усику (21-0, 14 КО) победы над Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Бывший наставник Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) подчеркнул, что Цыганский король, как называют британца, должен нести ответственность за свое отношение к бою с Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).

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Об этом Гарсия заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social. Бывший чемпион мира во втором полулегком весе отметил, что Фьюри проявил неуважение к боксу в подготовке к поединку против Нганну, за что поплатился, получив нокдаун и неубедительную победу по очкам. Теперь же британец должен окончательно ответить за свой перформанс.

"Я бы хотел, чтобы Усик побил его только из-за его последнего выступления. Я думаю, он проявил неуважение к боксу, Фьюри был совершенно не в форме. Люди думают, что он проиграл. Думаю, он выиграл, но он должен был уничтожить Нганну. Поэтому я бы хотел, чтобы Усик хорошенько ему врезал. Конечно, если Фьюри будет в форме, это будет трудный бой. Он использует свой вес, свои трюки, он будет наваливаться и отталкивать Усика. Если он будет в отличной форме, то я ставлю на его победу, но мне бы хотелось увидеть обратное", – сказал Гарсия.

Отметим, что OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Тайсона и Украину. Кроме того, Александр показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. Ранее бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что противостояние украинца и британца не состоится 17 февраля.

Недавно Фьюри записал грозное видео Усику с одной из своих тренировок. Бывший чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 23 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. А в России рассказали, как переход украинца в супертяжелый вес повлиял на дивизион.

Кроме того, украинский боксер встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на противостояние украинца и британца.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен не считает бой с Усиком самым сложным в карьере своего клиента. В свою очередь, Эдди Хирн выразил надежду на победу британца. А бывший чемпион мира Карл Фроч резко изменил свой прогноз на бой.

Как сообщал OBOZ.UA, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе (1992) Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра Усика и Тайсона Фьюри. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

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