'Хочется услышать, что уровень упал': чемпион ОИ из РФ пожаловался, что россиян 'не ждут на международной арене'

Отсутствие российских спортсменов никак не влияет на конкуренцию и результаты различных турниров, а их уровень остается очень высоким. При этом конкуренты представителей РФ спокойно себя чувствуют и продолжают прогрессировать и особо не ждут возвращения атлетов из страны-агрессорки.

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Уверенность в этом выразил олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов в комментарии порталу Metaratings. 33-летний уроженец Уфы, который добыл "золото" в Сочи-2014, после которой попался на употреблении мельдония и был дисквалифицирован на четыре месяца, добавил, что внимательно следит за соревнованиями.

"Многим хочется услышать, что уровень упал. Я скажу именно про шорт-трек (о других видах не знаю): нас не ждут на международной арене. И не сказал бы, что уровень результатов упал. Опять же, это только в нашем виде спорта. Потому что я не слышал ни от одного спортсмена в нашем виде спорта такого: "Не хватает российских атлетов, без россиян была бы выше конкуренция". Вы сами слышали, чтобы иностранные спортсмены говорили, что им не хватает российских атлетов? Я вот в своем виде спорта не слышал", – отметил Елистратов.

Ранее от участия на Олимпийских играх 2024 года отказалась фехтовальщица Софья Великая. В свою очередь лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины со словами "не очень-то и хочется" подтвердили, что не будут выступать в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер запретила спортсменам "умирать и говорить с надеждой" о допуске к ОИ-2024.

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