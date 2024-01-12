'Меня не пускают туда': российская соперница Харлан отказалась от Олимпиады-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая объявила о том, что не выступит н Играх-2024 в столице Франции Париже. Российская саблистка, которая является одной из главных соперниц украинки Ольги Харлан, пожаловалась на то, что ее "не пускают туда".

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Об этом Великая заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 38-летняя фехтовальщица московского ЦСКА, представителям которых запрещено соревноваться из-за отношения к преступным ВС РФ, планирует выступить на так называемых Играх дружбы.

"У меня была цель выступить на ОИ в Париже, но меня не пускают туда. Теперь у меня цель – "Игры дружбы" и Игры БРИКС. У нас сильнейшие девочки в стране в сабле, отборы тяжелые. Для меня это вызов, хочу пройти этот путь и завершить олимпийский цикл в нашей стране с нашими соревнованиями", – сказала Великая.

Отметим, что "Игры дружбы" будут организованы по приказу диктатора Владимира Путина и пройдут после Олимпиады-2024. На соревнования в России цинично пригласили украинцев.

Харлан получила персональное приглашение на ОИ в Париже от Международного олимпийского комитета (МОК) после дисквалификации на ЧМ-2023 из-за отказа жать руку россиянке Анне Смирновой. Это решение вызвало настоящую истерику в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил Ольгу Харлан в волне "ненависти и угроз" россиянке после скандала на ЧМ.

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