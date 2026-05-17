Хижняк после дебюта в профи вернулся в сборную Украины и выиграл турнир в Сербии. Фото и видео

Олимпийский чемпион Парижа-2024 з боксу Александр Хижняк (1-0, 1 КО) выиграл международный турнир в Сербии. В финале соревнований Belgrade Winner Tournament украинец победил представителя Турции Мерта Айбугу решением судей по итогам трех раундов.

30-летний Хижняк выступал в весовой категории до 80 кг. На пути к титулу украинский боксер также досрочно победил другого турецкого спортсмена Эмре Парлака: после двух точных ударов рефери остановил поединок в третьем раунде.

Для Хижняка это стало первым выступлением на любительском ринге после Олимпиады-2024 в Париже, где он завоевал "золото", победив в финале казахстанца Нурбека Оралбая.

Хижняк является двукратным призером Олимпийских игр. На Играх в Токио-2020 украинец завоевал "серебро" в категории до 75 кг. Также в его активе победы на чемпионате мира, чемпионате Европы и Европейских играх. По словам боксера, он намерен совмещать профессиональный и олимпийский бокс и рассчитывает выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года Хижняк выиграл свой первый поединок на профессиональном ринге. Александр на вечере бокса Rising Stars в Киеве под эгидой Usyk-17 Promotions легко разобрался с колумбийцем Вильмером Бароном (8-14-1, 6 КО).

