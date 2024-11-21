Харлан завершает карьеру? Появился ответ олимпийского комитета

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан не собирается завершать карьеру в ближайшее время. Самая титулованная украинская спортсменка в истории ОИ готовится к новым стартам – в частности, 34-летняя представительница Николаева планирует выступить на соревнованиях во Франции.

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Об этом в комментарии порталу sport-express.ua сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт. По его словам, Ольга должна стартовать на этапе Гран-при в Орлеане. "Харлан примет участие в турнире в Орлеане", – сказал функционер.

При этом стоит отметить, что в списке участниц соревнований украинские саблистки не значатся. Турнир будет проходить с 5 по 7 декабря.

В минувшем сезоне Харлан в Орлеане завоевала "серебро". Тот этап Гран-при открыл для украинки феноменальный сезон, апофеозом которого стало завоевание двух медалей Олимпийских игр в Париже.

Накануне Ольгу шокировала новость о ее смерти, которую запустили в социальной сети Facebook. Из-за этого саблистка обратилась к соотечественникам и призвала их тщательно проверять информацию, ведь множество людей поверили в откровенный фейк.

Как сообщал OBOZ.UA, за проданную саблю Ольги Харлан, которой она нанесла победный укол в финале Олимпийских игр в Париже в командных соревнованиях, было куплено 16 турелей "Шабля".

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