'Харьковские Соколы' победили 'Черкаськи Мавпы' в центральном матче дня Суперлиги Favbet

"Харьковские Соколы" одержали победу в матче пятого тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, одолев на площадке соперника "Черкаськи Мавпы" – 98:91.

Команды провели напряженный и результативный матч, в котором хозяева продемонстрировали высокие бросковые показатели на дистанции, а гости доминировали в трехсекундной. "Мавпы" реализовали 61% трехочковых, забив 13 из 21 дальних атак, но допустили 21 потерю и проиграли битву под щитами. "Соколы" собрали на 12 подборов в нападении больше и выиграли по очкам в краске – 54:30.

Хозяева, которые лидировали большую часть игрового времени, не удержали соперника в заключительной десятиминутке, которая стала решающей. Быстрый и агрессивный баскетбол "Соколов" стал для хозяев проблемой, которую они решить не смогли. К тому же гости продемонстрировали качественную защиту в заключительный четверти, которая стала решающей в этом матче.

Лучшим игроком матча стал бигмен харьковчан Максим Никитин, который набрал 30 очков (РЕ 27). У хозяев великолепную игру продемонстрировал Лев Кошеватский – 24 очка (5 из 7 трехочковых), 10 передач и подборов (РЕ 30), – но для победы этого оказалось недостаточно.

"Соколы" завершили первый круг с 7 победами в 9 матчах, а "Мавпы" потерпели пятое поражение в сезоне.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Строитель"

"Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы" – 91:98 (27:25, 23:21, 26:28, 15:24)

