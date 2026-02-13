'Харьковские Соколы' одержали тяжелую победу над 'Старым Луцком' в матче Суперлиги GGBET

"Харьковские Соколы" одержали тяжелую победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев в Черкассах "Старый Луцк" – 89:84.

Матч получился близким, напряженным, а победитель определился на последних минутах игры. "Луцк" держался неподалеку от харьковчан на протяжении игровой дистанции. "Соколы", сделав рывок в третьей четверти (27:18), оторвались в счете на дистанцию максимальных 11 очков, но "Старый Луцк" в очередной раз смог вернуться. Лучане сравняли счет за две минуты до конца игры, но последнее слово в этом матче все же было за "Соколами", которые вырвали победу.

У "Старого Луцка" 63 очка из 84 командных набрали американские легионеры, а лучшим скорером матча стал Лоренцо Андерсон, который набрал 27 очков. У "Соколов" 18 очков, 6 передач и 4 подбора в актив записал Игорь Климов (РЭ 22). По 16 очков набрали Максим Никитин и Алексей Соловьев.

"Соколы" второй раз в сезоне победили "Старый Луцк" и продолжат тур в Черкассах в пятницу матчем против "Прикарпатья-Говерлы". "Старый Луцк" в этот же день будет противостоять "Черкасским Мавпам".

Суперлига. Регулярный чемпионат

Черкассы, ПС "Строитель"

"Харьковские Соколы" – "Старый Луцк" 89:84 (26:22, 15:19, 27:18, 21:25)

