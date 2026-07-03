"Грузия не ожидала": тренер сборной Украины не будет ругать за удаление дебютанта команды и доволен агрессивной игрой против Грузии в отборе на ЧМ-2027

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис не считает, что в победном матче отборочного турнира ЧМ-2027 против Грузии (95:76) его команда совершила что-то невероятное, но остался доволен тем, как она боролась на каждом клочке паркета. Также латвийский специалист отметил, что не собирается ругать дебютанта "сине-желтых" Александра Кобзистого, которого удалили за два технических фола из-за стычки с натурализованным грузином Маркусом Ридом.

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"Мы не совершили ничего невероятного. Не было какой-то сумасшедшей тактики в защите и нападении. Мы боролись в каждом моменте. Это часть баскетбола. Грузия немного не ожидала, что игра пойдет именно таким образом. У них четыре игрока – звезды европейского и американского баскетбола. Я не знаю, чего именно они ожидали. Меня это не волнует. Главное, что мы – боролись. Нужно было лучше контролировать эмоции, но главное – итог матча и счёт на табло. Всё остальное – второстепенно", – отметил Багатскис.

"Я знал габариты наших и грузинских игроков. В неудачном отрезке мы терялись в атаке. Решения в эти моменты могли быть лучше, но я доволен. У нас всего семь потерь. Мы всегда бросали, выполнили 70 бросков против 65 у Грузии. У нас 42 штрафных. Каждая атака в идеале должна заканчиваться хорошим броском, но иногда возникали проблемы. Это позволяло Грузии набирать дополнительные очки. Нам нужно лучше контролировать эмоции и принимать более правильные решения в атаке. В защите действовали достаточно жестко, выкладывались, выполнили план. Святослав выполняет огромный объем работы в атаке и всегда находит возможность для броска. Это бонус для нас", – считает тренер.

Латвийский специалист признался, что не собирается ругать Кобзистого за технические фолы и удаление в дебютном матче за толчок и стычку с Ридом, который к моменту своего удаления во второй четверти успел набрать 18 очков против украинцев.

"Я никогда не критикую игроков за физические действия, когда они останавливают соперников. В баскетболе нужно проявлять физическую силу, агрессию, читать ситуацию. Кобзистый играл физически, Рид ответил тем же. Александр действовал великолепно, у него яркое будущее, я считаю. Я никогда не говорю игрокам "выиграйте". Я говорю "играйте жестко", чтобы получить больше возможностей победить. Сегодня был хороший, очень агрессивный баскетбол против Грузии, хотя мы считались аутсайдерами в этом матче. И это придало нам большую уверенность", — подчеркнул Багатскис.

"Было ли удаление Рида ключевым моментом встречи? Не знаю. Я не провидец. Мне пришлось реагировать на ситуацию. Конечно, Рид успел набрать 18 очков. Это лидер Грузии, лучший разыгрывающий команды. Его удаление не является причиной нашей победы, но облегчило нам жизнь", – добавил наставник "сине-желтых".

Также Багатскис подчеркнул, что заключительный матч первого раунда против аутсайдера группы Дании также сыграет важную роль в отборе.

"Две победы над Грузией — это хорошо, но нужно думать о следующем матче с Данией, иначе мы можем потерять второе место. Будет счет 4:2 или 3:3. И у Грузии есть преимущество в личных встречах над Данией. У Испании не будет легкого выезда в Грузию на последний матч группы. Дания будет принимать, но нам нужно играть только на победу. Это важно для следующего этапа. В составе будут изменения. Это все, что я могу сказать", – подытожил специалист.

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