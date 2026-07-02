"На Лукьяновке прилетало между нашей квартирой и другим домом": защитник сборной Украины рассказал, как его родные переживают обстрелы Киева и как это сказывается на игре

Украинцы пережили ещё одну ужасную ночь из-за массированного обстрела со стороны России; особенно сильно пострадал Киев, где ночная атака уже унесла жизни 20 человек. В таких условиях баскетболисты мужской сборной Украины готовятся к одному из ключевых матчей отборочного турнира ЧМ-2027 против Грузии, ведь у всех дома остаются родные, близкие и друзья. У защитника "сине-желтых" Ильи Тиртишника в районе Лукьяновки живут отец и бабушка, и их квартира уже тоже пострадала от атак террористов из РФ.

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Конечно, Илья отреагировал на очередную попытку уничтожения столицы и в комментарии OBOZ.UA рассказал, как вообще удается готовиться к важным соревнованиям во время полномасштабной войны и пытаться сохранять хладнокровие в таких реалиях.

"Ну, конечно, это влияет на меня, ведь у меня там живут отец, бабушка и дедушка, другие родственники. Безусловно, я всегда переживаю, особенно когда вижу в новостях, что нужно готовиться к обстрелу. А потом ночью, когда запускают ракеты, я могу лечь спать чуть позже, чтобы следить за ситуацией. Но по сравнению с теми людьми, которые там находятся, конечно, мои проблемы — это ничто. И я уже не знаю, насколько сильный этот обстрел Киева...", — признался Тиртишник.

"Вот недавно, когда ракеты прилетали на Лукьяновку — это вообще где-то минут 10–15 пешком от моего дома, — и отец говорил, что было очень громко, он даже спускался в подвал. К сожалению, это продолжается уже очень долго и будет продолжаться, и я должен как можно лучше с этим справляться, контролировать свои эмоции, чтобы это не сильно влияло на мою повседневную жизнь, потому что всё равно нужно продолжать выполнять свою работу, несмотря даже на эти ужасные времена", – отмечает защитник итальянской "Академии Катандзаро".

Илья, хотя и готовится к важному матчу с Грузией в Риге, уже, конечно, успел пообщаться с родными, убедиться, что с ними все в порядке: "Но из-за того, что эти обстрелы происходят постоянно, даже когда я с ними общаюсь, они рассказывают, что не всегда ходят в укрытие. Но бывают такие дни, когда там, внутри, что-то щелкает, и, например, отец решает спуститься в подвал, но это происходит как-то случайно, ни с чем не связано".

"К сожалению, люди привыкают к тому, что происходит, пытаются продолжать жить дальше, и, к большому сожалению, хотя так и не следует говорить, обстрел воспринимается как некая повседневность — люди продолжают жить, работать, гулять и просто надеются, что, условно говоря, сегодня в их дом не прилетит снаряд", — с грустью отмечает игрок сборной Украины.

Тиртишник рассказал, что во время одного из обстрелов Лукьяновки снаряд упал между квартирой его родных и другим домом: "Мне кажется, это был сбитый снаряд, но он упал где-то в 50 метрах от дома, образовалась воронка и выбило окна. Это была самая близкая к нашей квартире атака. И по соседнему заводу уже много раз обстреливали, но в последний раз это был настоящий ужас. Попали в рынок, в торговый центр. Это жесть".

Защитник подтвердил, что такие обстрелы, конечно, сильно влияют и на него, и на всю сборную. Но он старается использовать эти эмоции и злость на паркете.

"Я вообще всегда обожал выступать за сборную, для меня это было чем-то вроде гордости, но сейчас, вот, мы играли с Литвой, когда трибуны были полны, когда вышли наши военные, звучал национальный гимн, ну, прямо мурашки бегали по коже.... И в этом плане, на мой взгляд, патриотизм и привязанность к Украине усилились. И это, конечно, тоже придает дополнительные силы, в команде появляется какая-то энергия, какая-то спортивная ярость. Или даже обычная злость, и, может, она чем-то тоже нам помогает, не знаю, сделать дополнительный рывок или дополнительный прыжок", – отметил Илья.

"Конечно, хотелось бы, чтобы таких эмоций не было, чтобы были какие-то положительные, которые так же вдохновляют, но, к сожалению, приходится справляться со всем этим в негативной обстановке и надеяться, что скоро война закончится, не будет обстрелов, сирен, и люди смогут просто жить спокойно под мирным небом", – надеется Тиртишник.

Но пока продолжается вторжение РФ, украинским спортсменам нужно выступать и побеждать: "Для нас это всегда новая возможность напоминать людям о том, что война продолжается, что мы выступаем за всю страну. Ведь в Европе об этом немного забывают, и войну воспринимают не такой, какая она есть на самом деле. Даже меня люди иногда спрашивают: "А что – у вас там еще война продолжается?" То есть они не понимают, насколько все серьезно. И для нас это еще одна возможность просто напомнить миру — и европейцам, и представителям других континентов, — что война продолжается и что нужно продолжать помогать Украине, ее людям, военным".

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