Грузинские болельщики показали истинное отношение к Путину на матче против Бахрейна. Видео

Грузинские болельщики вновь использовали известную украинскую кричалку в адрес российского диктатора Владимира Путина во время матча национальной сборной. Эпизод произошел на товарищеской встрече Грузии и Бахрейна в Тбилиси, завершившейся победой хозяев поля.

Видео дня

На стадионе имени Михаила Месхи 5 июня грузинские фанаты массово скандировали "Путин – х*йло".

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Грузии. Голы забили Лука Лочошвили и Хвича Кварацхелия, реализовавший пенальти.

Подобные акции со стороны грузинских болельщиков происходят не впервые. Во время Евро-2024 на матче между сборными Грузии и Турции в Дортмунде фанаты также исполнили эту кричалку.

Тот случай получил широкий резонанс после того, как скандирование попало в прямой эфир российского телеканала "Матч ТВ". Позже российские медиа сообщали, что из записи повтора матча были удалены около десяти секунд звука, а представители телехолдинга назвали произошедшее "провокацией".

Новая акция на игре с Бахрейном показала, что отношение значительной части грузинских футбольных болельщиков к главарю РФ остается неизменным.

В 2023-м футбольные фанаты грузинского клуба "Дила" также спели песню "Путин - х*йло" в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Эпизод случился в концовке первого тайма поединка против полтавской "Ворсклы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!