Громкий скандал с отягчающими обстоятельствами. ISU пожизненно дисквалифицировал украинского арбитра

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова. Решение опубликовано на официальном сайте организации.

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Расследование началось после жалобы, поступившей в дисциплинарную комиссию ISU 12 ноября 2024 года. В числе обвиняемых оказались также судьи Елена Лисова (Украина), Эсе Эсен (Турция) и Роланд Мадер (Швейцария). Их подозревали в манипуляциях судейскими оценками на юниорском Гран-при по фигурному катанию, прошедшем в Любляне с 2 по 5 октября 2024 года.

Как выяснилось в ходе разбирательства, 5 октября Балков отправил судье турнира SMS с просьбой поддержать украинскую танцевальную пару (Ирина Пидгайная / Артем Коваль), завысив оценки.

В сообщении он написал: "Мне очень жаль, но нужна ваша помощь. Если пара из Украины выступит хорошо, прошу вас поддержать их для первого места, поставив 8 за компоненты и хорошие надбавки за все хорошо выполненные элементы".

Он также пообещал, что "несколько судей вас поддержат" и добавил: "Надеюсь увидеть вас на соревнованиях в Софии, Дортмунде или Будапеште на Santa Claus Cup. С большой благодарностью, Юрий". Получатель сообщения передал информацию техническому контролеру, который уведомил руководство ISU.

Анализ оценок выявил несоответствия: украинская пара получила завышенные баллы от судей из Украины, Швейцарии и Турции, а их французские соперники – заниженные. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу, что Балков осознанно пытался повлиять на результаты соревнований.

Слушания состоялись 5 марта 2025 года в Мюнхене. Балков был признан виновным в нарушении этических норм ISU и запрета на манипуляции. В качестве отягчающих обстоятельств учитывались его прежние нарушения, в том числе дисквалификация за попытку подтасовки результатов на Олимпиаде-1998 в Нагано. Ему запретили участвовать в любых мероприятиях ISU пожизненно.

Лисова, Эсен и Мадер были оправданы за недостаточностью доказательств их причастности к манипуляциям.

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