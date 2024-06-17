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Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

Елена Павлова
Спорт Oboz
4 минуты
258
Грандиозной церемонией награждения в ПС 'Венето' завершились Всеукраинские школьные лиги 'Бок о бок'

В минувшие выходные финальным этапом в Киеве завершились самые масштабные ученические соревнования страны "Бок о бок" Всеукраинской школьной лиги. Соревнования проходили по инициативе Офиса Президента Украины. 

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За победу в национальном проекте команды боролись в пяти видах спорта – волейбол, баскетбол, футзал, спортивное ориентирование и черлидинг. Всеукраинские школьные лиги объединили почти 30 тысяч команд, а это около трехсот тысяч детей.

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

В большом финале Всеукраинских школьных лиг в Киеве 12–16 июня выступила 151 команда со всей Украины в пяти видах спорта. Лучшие коллективы получили свои награды во время грандиозной церемонии награждения в столичном ПС "Венето-Спорт".

Награды призерам вручали послы проекта "Бок о бок" и высокопоставленные должностные лица. Организаторы соревнований отметили, что каждая команда школьников здесь показала высокий класс.

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

"Хочу поблагодарить каждого учителя физкультуры, каждого тренера, каждого судьи, каждого отца, каждую маму, которая тратила свою энергию и занималась тем, что ее ребенок присоединяется и достойно представляет свой класс, школу, район, область. Вы все и каждый – чемпионы. Продолжайте мечтать, не бойтесь ставить себе высокие цели. И вы видите, что можете их достигать", – отметил в.и.о министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

"Все, что сегодня происходит в стране, происходит ради вас. Нам важно, чтобы вы были одной командой с украинским большим сердцем. Командой победителей, командой, которая всегда вместе и всегда "Бок о бок", – отметил заместитель главы Офиса Президента Украина Алексей Кулеба.

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

В целом соревнования "Бок о бок" Всеукраинской школьной лиги стали большим проектом, объединившим детей со всей Украины и подарившим им невероятные эмоции, отвлекли от тяжелой ситуации, в которой находится страна.

Не устаем благодарить ВСУ, благодаря которым дети имеют возможность учиться и заниматься любимыми видами спорта. В предстоящем сезоне организаторы планируют еще больше масштабировать проект.

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

Что касается спортивной составляющей, то в баскетболе у девушек и парней чемпионами стали команды Днепровской СОШ №15 (г. Днепр).

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

В футзале чемпионами стала команда Счастливского лицея (Киевщина), соревнования по волейболу выиграли Бершадский лицей (Винниччина) у юношей и Голосковский лицей (Хмельницкая область) – у девушек.

В черлиденге лучшими стали представительницы львовского Лицея имени Ивана Пулюя, а в спортивном ориентировании на первой строчке оказались школьники столичной Специализированной школы №14 имени Сергея Грушевского.

Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"
Грандиозной церемонией награждения в ПС "Венето" завершились Всеукраинские школьные лиги "Бок о бок"

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