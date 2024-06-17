Грандиозной церемонией награждения в ПС 'Венето' завершились Всеукраинские школьные лиги 'Бок о бок'

В минувшие выходные финальным этапом в Киеве завершились самые масштабные ученические соревнования страны "Бок о бок" Всеукраинской школьной лиги. Соревнования проходили по инициативе Офиса Президента Украины.

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За победу в национальном проекте команды боролись в пяти видах спорта – волейбол, баскетбол, футзал, спортивное ориентирование и черлидинг. Всеукраинские школьные лиги объединили почти 30 тысяч команд, а это около трехсот тысяч детей.

В большом финале Всеукраинских школьных лиг в Киеве 12–16 июня выступила 151 команда со всей Украины в пяти видах спорта. Лучшие коллективы получили свои награды во время грандиозной церемонии награждения в столичном ПС "Венето-Спорт".

Награды призерам вручали послы проекта "Бок о бок" и высокопоставленные должностные лица. Организаторы соревнований отметили, что каждая команда школьников здесь показала высокий класс.

"Хочу поблагодарить каждого учителя физкультуры, каждого тренера, каждого судьи, каждого отца, каждую маму, которая тратила свою энергию и занималась тем, что ее ребенок присоединяется и достойно представляет свой класс, школу, район, область. Вы все и каждый – чемпионы. Продолжайте мечтать, не бойтесь ставить себе высокие цели. И вы видите, что можете их достигать", – отметил в.и.о министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

"Все, что сегодня происходит в стране, происходит ради вас. Нам важно, чтобы вы были одной командой с украинским большим сердцем. Командой победителей, командой, которая всегда вместе и всегда "Бок о бок", – отметил заместитель главы Офиса Президента Украина Алексей Кулеба.

В целом соревнования "Бок о бок" Всеукраинской школьной лиги стали большим проектом, объединившим детей со всей Украины и подарившим им невероятные эмоции, отвлекли от тяжелой ситуации, в которой находится страна.

Не устаем благодарить ВСУ, благодаря которым дети имеют возможность учиться и заниматься любимыми видами спорта. В предстоящем сезоне организаторы планируют еще больше масштабировать проект.

Что касается спортивной составляющей, то в баскетболе у девушек и парней чемпионами стали команды Днепровской СОШ №15 (г. Днепр).

В футзале чемпионами стала команда Счастливского лицея (Киевщина), соревнования по волейболу выиграли Бершадский лицей (Винниччина) у юношей и Голосковский лицей (Хмельницкая область) – у девушек.

В черлиденге лучшими стали представительницы львовского Лицея имени Ивана Пулюя, а в спортивном ориентировании на первой строчке оказались школьники столичной Специализированной школы №14 имени Сергея Грушевского.

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