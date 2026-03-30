'Готовы позорить страну': бой украинца на шоу Усика получил порцию критики

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис раскритиковал латвийца Кристапса Бульмейстерса (14-5, 5 КО) за поединок против украинца Даниеля Лапина (13-0, 5 КО) на вечере бокса компании Usyk17 Promotions, который состоялся 21 марта. По словам уроженца Риги, его соотечественник опозорил всю страну, проиграв в первом раунде.

Такое категоричное мнение Бриедис выразил в эфире своего YouTube-канала. Экс-соперник Александра Усика (24-0, 15 КО) подчеркнул, что Бульмейстерс просто не был готов к противостоянию с Лапиным, а для самого украинского полутяжа победа над соперником не имеет пользы.

"Лапин очень сильный, высокий парень, выше, чем Усик. И против него вышел латыш, который был хороший кикбоксер. Я сначала не узнал его. Еще подумал – что это за тюфяк. Он давно уже, по-моему, не боксирует, проигрывал последние бои нокаутами. Для роста Лапина это ноль. Ему позвонили – он приехал. Я бы вообще не разрешал бы ездить, если я был бы федерацией бокса, я бы запретил ездить ребятам, которые вот так готовы позорить страну", – сказал Бриедис.

Напомним, на вечере бокса в Лесниках на профессиональном ринге дебютировал олимпийский чемпион Александр Хижняк, который нокаутировал соперника в первом раунде.

