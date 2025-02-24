'Горжусь! И вечная память': Усик обратился к украинцам

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик выразил гордость украинским народом, который продолжает сопротивляться российской агрессии. Титулованный боксер в третью годовщину полномасштабной войны отметил, что украинцы должны и дальше продолжать консолидировано бороться за свои свободу и независимость.

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Об этом Усик написал на своей странице в социальной сети Instagram. 38-летний уроженец временно оккупированного Симферополя поблагодарил всех, кто встал на защиту Украину и помогает ее вооруженным силам. Александр также призвал не забывать о героях, которые стали жертвами преступной войны со стороны РФ.

"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Спасибо всем, кто защищает и помогает. Всем, кто работает в Украине. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради наших людей и нашего государства", – отметил Усик.

Ранее легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек восхитился украинцами, которые защищают всю Европу, а также назвал кремлевского диктатора Владимира Путина "самым крупным преступником современности".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик продемонстрировал свое отношение к России на вечере бокса в Эр-Рияде. Его поступок вызвал настоящее бешенство в РФ.

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