Легенда мирового спорта назвал Путина 'крупнейшим преступником современности' и восхитился Украиной

Легендарный чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину выразил свое восхищение нашей страной. Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что только благодаря ее стойкости европейцы сегодня могут жить в мире.

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Об этом Гашек написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Двукратный обладатель Кубка Стэнли поблагодарил украинцев за то, что они продолжают давать отпор российской агрессии, а также назвал главаря Кремля Владимира Путина "самым крупным преступником современности".

"Я хотел бы поблагодарить президента Зеленского и, прежде всего, весь украинский народ, который защищает как свою страну, так и всю Европу от российского империалистического врага во главе с крупнейшим преступником современности Путиным. Благодаря вам моя страна и мои сограждане теперь могут жить мирно на нашей территории. Вы заслуживаете наибольшего признания и максимальной поддержки от нас, которую невозможно выразить только деньгами", – подчеркнул Гашек.

Недавно в интервью OBOZ.UA легендарный хоккеист рассказывал, почему активно и последовательно поддерживает Украину в войне с Россией. Он также назвал предательством Украины переговоры США и РФ на минувшей неделе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время поездки в Киев и Харьков летом 2023 года Доминик Гашек записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

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