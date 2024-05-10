Форвард сборной Украины отдал гениальный ассист в матче чемпионата Испании. Видео

Футболисты сборной Украины Виктор Цыганков и Артем Довбик отметились результативными действиями в матче 35-го тура чемпионата Испании. Игроки "Жироны" до перерыва сделали по голевой передаче, причем ассист форварда получился необычайно красивым.

"Жирона" открыла счет в выездном поединке против "Алавеса" уже на четвертой минуте игры. Гости заработали право на угловой, который взялся исполнять Цыганков. Украинец сделал в буквальном смысле радиоуправляемый навес точно на Эрика Гарсию, который головой переправил мяч в сетку.

"Алавес" сумел сравнять счет менее, чем через 10 минут, но тайм хозяева закончили в роли догоняющих. Каталонские футболисты разыграли потрясающую комбинацию – Цыганков отдал пас Довбику, который пяткой зряче откатил мяч на линию штрафной в ноги Анхелю Эррере. Испанец великолепным ударом поразил "девятку" ворот соперника.

Напомним, что Довбик продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира чемпионата Испании. В активе украинца 20 забитых мячей. Артем на два точных удара опережает Джда Беллингема из "Реала".

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер "Жироны" Мичел Санчес ответил на вопрос о продаже Виктора Цыганкова и Артема Добвика.

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