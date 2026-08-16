Гимн Украины произвел фурор на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Видео

18-летняя Таисия Онофрийчук стала чемпионкой мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем на турнире во Франкфурте-на-Майне. После церемонии награждения на арене прозвучал гимн Украины, а над пьедесталом поднялся национальный флаг.

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Украинка показала чистое выступление под композицию Майкла Джексона Thriller и получила от судей 30,700 балла. За сложность программы ей поставили 14,100 балла, за артистизм – 8,300. В итоговом протоколе Онофрийчук опередила итальянку Софию Раффаэли, набравшую 30,500 балла, а также представительницу Германии Дарью Варфоломеев с результатом 30,400.

После объявления оценок зрители на переполненной арене встретили новую чемпионку мира продолжительными овациями. Для Украины эта победа стала первой индивидуальной золотой медалью чемпионата мира за последние 13 лет.

Во время награждения Онофрийчук поднялась на высшую ступень пьедестала и получила свою первую золотую награду взрослого мирового первенства. Последний раз гимн Украины в честь индивидуальной победы на чемпионате мира звучал в 2013 году после успеха Анны Ризатдиновой в упражнениях с обручем.

Позже украинская гимнастка пополнила свою коллекцию еще одной наградой. В финале упражнений с булавами она набрала 30,050 балла и завоевала "серебро", уступив представительнице Болгарии Стилияне Николовой всего 0,100 балла.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в эфир попала реакция Дерюгиной на оценки Онофрийчук на чемпионате мира по художественной гимнастике.

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