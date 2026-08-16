В эфир попала реакция Дерюгиной на оценки Онофрийчук на чемпионате мира по художественной гимнастике. Видео

18-летняя Таисия Онофрийчук эмоционально отреагировала на итоговые оценки за свой финал с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике во Франкфурте. Вместе с гимнасткой свои эмоции не скрывала и главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина, реакция которой попала в телевизионную трансляцию.

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После завершения выступления украинки камеры показали момент ожидания оценок. На опубликованных кадрах Онофрийчук сначала с волнением следила за решением судей, а затем эмоционально встретила объявленные баллы.

Увидев значок "1" напротив итогового места тренер не смогла сдержать слез. Вместе с Ириной Ивановной расплакалась и Таисия.

Судьи оценили выступление украинки в 30,700 балла. Этот результат принес Онофрийчук первое в карьере "золото" чемпионата мира в отдельных видах программы.

Второе место заняла представительница Италии София Раффаэли с результатом 30,500 балла. "Бронза" досталась немецкой гимнастке Дарье Варфоломеев, получившей 30,400 балла.

Для Украины эта победа стала первой на чемпионатах мира по художественной гимнастике с 2013 года.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по художественной гимнастике не смогла завоевать медали ЧМ-2026. Украинки заняли пятое место в групповом многоборье, а в финале упражнения с пятью мячами остановились в 0,100 балла от "бронзы".

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