GGBET – новый титульный партнер Федерации баскетбола Украины

Совместная работа будет сосредоточена на развитии баскетбола, новых контент-инициативах и усилении коммуникации вокруг команд.

Видео дня

Букмекерский бренд GGBET и Федерация баскетбола Украины (ФБУ) договорились о титульном партнерстве. Вместе партнеры будут работать над тем, чтобы украинский баскетбол получал больше внимания со стороны зрителей и медиа, а фанаты – больше интересного контента.

Баскетбол остается одним из самых любимых видов спорта для украинских болельщиков. В рамках партнерства GGBET и ФБУ планируют запуск серии креативных инициатив в digital-каналах, спецпроектов и интерактивов, которые помогут еще ближе познакомить фанов с командами и игроками.

"Для нас это партнерство – о системной поддержке украинского спорта и расширении нашей аудитории. Нам важно работать с различными сегментами болельщиков, и баскетбол для этого идеально подходит. Это эмоциональный, быстрый и очень живой спорт, который заслуживает современной коммуникации. Нам важно комплексно усиливать это направление: от интеграций в чемпионате до партнерства с национальными сборными. Вместе с ФБУ мы хотим делать контент, который будет интересным болельщикам, заметным в медиа и будет работать на популяризацию баскетбола", – отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET.

В ФБУ подчеркивают, что партнерство с GGBET поможет расширить коммуникацию, больше рассказывать о баскетболе и держать фокус на потребностях команд.

"Наша задача – чтобы баскетбол в Украине развивался и оставался видимым для болельщиков, медиа и партнеров. Во время войны поддержка спорта и команд приобретает особое значение. Старт титульного партнерства с GGBET для нас – это возможность запустить сильные совместные проекты, которые придадут украинскому баскетболу еще больше внимания и энергии", – прокомментировал Михаил Бродский, президент Федерации баскетбола Украины.

Уже в ближайшее время в соцсетях GGBET и ФБУ появятся первые анонсы совместных инициатив и форматов.

____

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.