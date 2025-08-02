Где смотреть'Динамо' в Лиге чемпионов. Расписание трансляций 3-го квалификационного раунда

Во вторник, 5 августа, киевское "Динамо" проведёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского "Пафоса". Встреча состоится в польском Люблине, начало – в 21:00 по киевскому времени.

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Украинские поклонники футбола, у которых не получится лично присутствовать на Motor Lublin Arena, смогут поддержать "бело-синих" у экранов телевизоров и мультимедийных устройств.

Прямую трансляцию организует телеканал 2+2. Ресурс доступен по платной подписке в медиасервисе Megogo. Кроме того, смотреть телеканал 2+2 бесплатно можно на платформе Киевстар ТВ.

Для этого достаточно загрузить приложение "Киевстар ТВ" на смартфон, Smart TV или открыть сайт сервиса. Пройти авторизацию по номеру телефона и ввести промокод 2UPL2. После этого доступ к каналу откроется бесплатно на неделю.

Явными фаворитами игры считаются хозяева. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,80. Ничья оценивается котировкой 3.50. А показатели на успех киприотов достигают уровня 4,20.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион Украины во 2-м квалификационном раунде ЛЧ дважды со счетом 3:0 обыграли соперников из Мальты.

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