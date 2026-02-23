Где смотреть 'Ювентус' – 'Галатасарай': расписание трансляций плей-офф Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" в среду, 25 февраля, постарается совершить нереальный камбэк в противостоянии со стамбульским "Галатасараем" в матче 1/16 финала Лиги чемпионов. "Старая сеньора" после поражения 2:5 на поле в Турции будет вынуждена идти ва-банк, чтобы пройти в следующий раунд.

Поединок принимает "Ювентус Стэдиум". Стартовый свисток арбитр Жоау Пиньейру из Португалии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть противостояние любители футбола смогут благодаря трансляции на видеосервисе Megogo. Прямой эфир из Турина пройдет на его канале "Megogo Футбол 4".

Команды сойдутся друг с другом в восьмой раз. Что невероятно интересно, у самой титулованной команды Италии всего однако победа в этих поединках, которую "Ювентус" добыл в сентябре-2003 со счетом 2:1 на своем поле.

Еще три встречи завершились вничью, а столько же остались за "Галатасараем". При этом турецкая команда забивала во всех без исключения матчах.

Победитель противостояния в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с кем-то из английских команд – лондонским "Тоттенхэмом" или "Ливерпулем".

