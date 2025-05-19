Где смотреть 'Тоттенхэм' – 'Манчестер Юнайтед': расписание трансляций финала Лиги Европы

Английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в первом еврокубковом финале нынешнего футбольного сезона, который подходит к завершению. Аутсайдеры Премьер-лиги определят победителя Лиги Европы, а также обладателя путевки в Лигу чемпионов, в среду, 21 мая.

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Встреча состоится на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао. Стартовый свисток арбитра из Швейцарии Феликса Цвайера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

Букмекеры, делая прогноз на матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед" в финале Лиги Европы 2025 года, называют фаворитами противостояния "красных дьяволов".

В нынешнем сезоне команды встречались уже трижды. Лондонцы выиграли все матчи – 3:0 и 1:0 в чемпионате, а также 4:3 в Кубке лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" в финале Кубка Украины и добыл путевку в Лигу Европы следующего сезона.

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