'Тоттенхэм' – 'Манчестер Юнайтед': все подробности финала Лиги Европы

Английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" в среду, 21 мая, определят победителя розыгрыша Лиги Европы сезона 2024/2025. Обе команды провально выступили в национальном первенстве, где занимают 16-17 места, и могут спасти игровой год благодаря выигрышу трофея, который, к тому же, подарит путевку в будущий розыгрыш Лиги чемпионов.

Видео дня

Встреча состоится на стадионе "Сан-Мамес" в испанском Бильбао. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ТОТТЕНХЭМ" – МЮ

Украинские любители футбола смогут следить за поединком благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир состоится на канале "Megogo Футбол 1". За час до старта поединка и после его окончания пройдет традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов.

ПРОГНОЗ НА "ТОТТЕНХЭМ" – МЮ

Аналитики GGBET предлагают такой прогноз на футбол сегодня: победа "Тоттенхэма" – 3,15, ничья – 3,45, победа "Манчестер Юнайтед" – 2,36. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

СУДЬИ НА "ТОТТЕНХЭМ" – МЮ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Германии, которую возглавляет Феликс Цвайер. Помогать ему будут лайнсмены Роберт Кемптер и Кристиан Дитц. Роль четвертого рефери исполнит Маурицио Мариани из Италии.

Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Бастиан Данкерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Анге Постекоглу, главный тренер "Тоттенхэма":

– На кону большой приз, мы знаем, как важно играть в Лиге чемпионов. Но клуб уже был в Лиге чемпионов, трофеи мы не выигрывали очень давно. Важно то, как игроки отреагируют на такое важное событие. Моя роль заключается в том, чтобы подготовить своих футболистов ко встрече с "Манчестер Юнайтед". Сделать так, чтобы они сыграли на максимуме своих возможностей.

Рубен Аморим, главный тренер "Манчестер Юнайтед":

– Люди будут смотреть на нашу команду по-другому, если мы выиграем еврокубок. Это поможет нам в будущем. Но это не изменит этот сезон. Нам предстоит решать более важные задачи, чтобы вернуть этот клуб на вершину. Этот день может помочь нам и придать сил, чтобы в конечном счете осуществить то, что мы должны сделать.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Тоттенхэм": Викарио – Педро Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи – Сарр, Биссума, Бентанкур – Джонсон, Соланке, Ришарлисон.

"Манчестер Юнайтед": Онана – Йоро, де Лихт, Магуайр – Мазрауи, Угарте, Каземиро, Доргу – Диалло, Хейлунн, Бруну Фернандеш

Как сообщал OBOZ.UA, донецкий "Шахтер" выиграл у киевского "Динамо" в финале Кубка Украины и добыл путевку в Лигу Европы следующего сезона.

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