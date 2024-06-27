Где смотреть Швейцария – Италия. Расписание трансляций плей-офф Евро-2024

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы по футболу стартует плей-офф. В первой игре 1/8 финала на Олимпийском стадионе в Берлине сойдутся сборные Швейцарии и Италии. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, эфир бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментаторами будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Швейцария и Италия на уровне футбольных сборных до этого встречались 61 раз. 29 побед на счету итальянцев. 8 раз выигрывали швейцарские футболисты.

Букмекеры в своем прогнозе отдают предпочтение Италии. На победу действующих обладателей титула принимаются ставки с коэффициентов 2.52. Успех Швейцарии оценивается показателем 3.54.

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