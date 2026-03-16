Где смотреть 'Шахтер' – 'Лех': расписание трансляций 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" в четверг, 19 марта, проведет ответный матч 1/8 финала Лиги конференций с польским "Лехом". После выездной победы 3:1 с суперголом бразильского легионера Исаке подопечные тренера Арды Турана прнимут соперника в номинально домашней игре в Кракове.

Поединок состоится на поле Городского стадиона имени Генрика Реймана. Стартовый свисток арбитра, имя которого будет названо позже, прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч покажет платформа MEGOGO. Прямой эфир из Польши будет доступен на ее канале "Футбол Первый". По традиции показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и экспертов. Она начнется за час до начала игры и продолжится в перерыве и после финального свистка.

Очевидными фаворитами поединка считаются игроки "Шахтера". Ставки на их победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,93. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех "Леха" достигают уровня 3,40.

Победитель двухматчевой дуэли в четвертьфинале Лиги конференций сыграет сильнейшим в паре АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Спарта" (Прага, Чехия) (первый матч – 2:1).

