Где смотреть 'Реал' – 'Ювентус': расписание трансляций 1/8 финала клубного ЧМ

Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" сойдутся в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира во вторник, 1 июля. Представители Италии и Испании, которые провалили сезон в национальных и континентальных турниров, разыграют предпоследнюю путевку в следующий круг соревнований.

Видео дня

Поединок состоится Hard Rock Stadium в Майями. Стартовый свисток арбитра из Польши Шимон Марчиняк прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть благодаря прямой трансляции на телеканале "Суспильне Спорт", который также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Майями пройдет на видеоплатформе DAZN.

Явным фаворитом поединка считается "королевский клуб". Ставки на победу "Реала" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,67. Ничья оценивается котировкой 3,90. А показатели на успех "Ювентуса" достигают уровня 4,80.

Соперники множество раз встречались на футбольном поле. Но в официальном матче в последний раз это произошло в 2018 году, когда в скандальном четвертьфинала Лиги чемпионов "Ювентус" одержал победу в Мадриде 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Челси" и лиссабонская "Бенфика" сыграли на клубном чемпионате мира один из самых длинных матчей в истории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!