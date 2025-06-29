На клубном чемпионате мира по футболу был сыгран один из самых длинных матчей в истории

Матч 1/8 финала между "Бенфикой" и "Челси" на клубном чемпионате мира стал одним из самых продолжительных официальных поединков за всю историю футбола. Встреча длилась почти пять часов, из которых две были потрачены на вынужденный перерыв из-за непогоды.

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Команды начали игру при нормальных условиях, но в концовке второго тайма арбитр Славко Винчич остановил матч – неподалёку зафиксировали молнию, и по протоколу ФИФА игра была приостановлена.

Футболисты отправились в раздевалки, а зрителей попросили покинуть трибуны. Остановка затянулась на 120 минут.

Общая продолжительность матча с учётом задержки составила около 4 часов и 40 минут. Официальный рекорд, установленный 30 марта 1946 года между английскими клубами Stockport County и Doncaster Rovers на стадионе Edgeley Park. В рамках кубкового матча (Division Three North Cup) команды провели 203 минуты, прежде чем арбитр остановил игру из-за наступающей темноты.

Что касается неофициальных рекордов, то "Бенфике" и "Челси" ещё далеко до любительского матча, который длился 169 часов (более 7 суток) и был проведён в Саутгемптоне с благотворительной целью.

После финального свистка главный тренер "Челси" Энцо Мареска резко высказался о ситуации:

«То, что происходило на поле, сложно назвать футболом. Мы не можем проводить столько времени на стадионе. Это просто шутка. Если такие остановки случаются часто – может, стоит задуматься, подходит ли это место для турнира?

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трубин сыграл полный матч за "Бенфику" против "Челси" и стал одним из главных антигероев поединка. За девять минут дополнительного времени 23-летний голкипер сборной Украины пропустил трижды, а его команда потерпела разгромное поражение – 1:4.

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