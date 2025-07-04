Где смотреть 'Реал' – 'Боруссия': расписание трансляций 1/4 финала клубного ЧМ

Мадридский "Реал" и дортмундская "Боруссия" сыграют римейк финала Лиги чемпионов-2024 в четвертьфинальном противостоянии клубного первенства планеты, которое в эти дни проходит на полях США. Представители европейской футбольной конфедерация сойдутся в принципиальном матче в субботу, 5 июля.

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Встречу принимает арена "МетЛайф Стэдиум" в Нью-Йорке. Стартовый свисток арбитра Рамона Абатти из Бразилии прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть матч благодаря трансляции на телеканале "Суспильне Спорт", который также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Атланты пройдет на видеоплатформе DAZN.

Явным фаворитом игры считается испанский коллектив. Ставки на победу "Реала" в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 1,61. Ничья оценивается котировкой 4,00. А показатели на успех "Боруссии" достигают уровня 5,00.

В третьем туре минувшего розыгрыша Лиги чемпионов соперники встречались в Мадриде. Тогда "Реал", проигрывая в два мяча, добыл разгромную победу 5:2.

Всего же команды провели 16 матчей, из которых ровно половину выиграли испанцы. В активе "шмелей" всего три победы.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин принял окончательное решение относительно своего будущего в мадридском "Реале".

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