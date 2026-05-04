Где смотреть полуфинал Лиги чемпионов 'Бавария' – ПСЖ: расписание трансляций матча

Мюнхенская "Бавария" примет "Пари Сен-Жермен" в ответном полуфинальному противостояния нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Немецкий гранд и действующий обладатель трофея встретятся в среду, 6 мая, после феерического первого поединка, где французы были сильнее на своем поле 5:4.

Поединок принимает стадион "Альянц Арена". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские любители вида спорт №1 смогут увидеть трансляцию матча благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из Мюнхена будет организован на канале "Мегого Футбол Первый".

Традиционно игру будет сопровождать расширенная аналитическая студия с участием журналистов, экспертов и комментаторов.

Обе команды накануне очного противостояния сыграли вничью в национальных чемпионатах – ПСЖ дома с "Лорьяном" (2:2), а "Бавария" на "Альянц Арене" с "Хайденхаймом" (3:3).

Встреча в Мюнхене станет 17-й для соперников. До сих во всех из них были определены победители: девять раз выигрывала команда из Германии, а семь раз – французы.

