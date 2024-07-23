Где смотреть исторический матч для Украины в Лиге конференций. Расписание трансляций 'Полесье' – 'Олимпия'

Житомирский футбольный клуб "Полесье" в четверг, 25 июля проведет свой первый в истории еврокубковый поединок. На стадионе "Стожице" в Любляне подопечные Имада Ашура во втором раунде квалификационного раунда Лиги конференций встретятся со словенской"Олимпией".

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Старт матча запланирован на 20:00 (по киевскому времени). В прямом эфире эту игру и ответную 1 августа покажет медиасервис "Megogo".

Напомним, что житомиряне стали 22-й командой, которая сыграет от нашей страны в турнирах УЕФА.

Стоит отметить, что "Полесье" у себя в соцсетях опубликовало рекламный ролик ответной встречи, гд главную роль "сыграл" Александр Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик дебютировал в профессиональном футболе в начале февраля 2022 года. Чемпион принял участие в составе "Полесья" в игре зимнего кубка, во время которого команды готовятся ко второй части сезоне.

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