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Где смотреть Германия – Парагвай: расписание трансляций 1/16 финала ЧМ-2026

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
555
Германия играет с Парагваем
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Сборная Германии сыграет с командой Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит на полях Северной Америки. Бундестим, который впервые за 12 лет прошел групповой этап, поспорит с южноамериканцами за место во втором раунде плей-офф в понедельник, 29 июня.

Игру принимает стадион в американском Бостоне. Время начала – 23:30 по киевскому времени.

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Прогноз на матч Германия – Парагвай.

Впереди матч Германия – Парагвай. Эксперты GGBET считают, что преимущество у номинальных хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 1,37, тогда как Парагвая – с коэффициентом 9,26. Кто одержит верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

ГДЕ СМОТРЕТЬ ГЕРМАНИЯ – ПАРАГВАЙ

Украинские любители футбола смогут наблюдать прямой эфир из США благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция матча состоится на канале "Megogo Футбол Второй". По традиции показ будет сопровождать аналитическая студия.

Сборная Парагвая перед матчем.
Футболисты сборной Германии празднуют гол.

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