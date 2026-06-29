Где смотреть Германия – Парагвай: расписание трансляций 1/16 финала ЧМ-2026

Сборная Германии сыграет с командой Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который в эти дни проходит на полях Северной Америки. Бундестим, который впервые за 12 лет прошел групповой этап, поспорит с южноамериканцами за место во втором раунде плей-офф в понедельник, 29 июня.

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Игру принимает стадион в американском Бостоне. Время начала – 23:30 по киевскому времени.

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Впереди матч Германия – Парагвай. Эксперты GGBET считают, что преимущество у номинальных хозяев. Их победу оценивают с коэффициентом 1,37, тогда как Парагвая – с коэффициентом 9,26. Кто одержит верх? Выбирай свой вариант на ggbet.ua!

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