Где смотреть футбол Испания – Франция: расписание трансляций 1/2 финала Лиги наций

Сборные Испании и Франции по футболу в четверг, 5 июня, сразятся в полуфинальном противостоянии розыгрыша Лиги наций сезона 2024/2025. Команды, которые уже по одному разу выигрывали этот турнир, встретятся на стадионе "МХП-Арена" в немецком Штутгарте.

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ЧТО ИЗВЕСТНО О ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧА ИСПАНИЯ – ФРАНЦИЯ

Украинские любители футбола смогут увидеть игру благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир из Штутгарта пройдет на канале "Megogo Футбол 1".

Время начала поединка – 21:45 по киевскому времени.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЛИГЕ НАЦИЙ-2024/25

В финальной стадии в Мюнхене и Штутгарте играют четыре команды – Франция, Испания, Германия и Португалия.

Полуфиналы

4 июня, 21:45. Германия – Португалия.

5 июня, 21:45. Испания – Франция.

8 июня

16:00. Матч за третье место.

21:45. Финал.

ЧТО ТАКОЕ ЛИГА НАЦИЙ

Лига наций – турнир для национальных футбольных сборных, который заменяет большинство товарищеских матчей.

Турнир разделен на четыре дивизиона по силе команд – Лиги А, В, С насчитывают по 16 участников, которые разделены на четыре группы, Лига D – семь в двух группах.

Победители каждой группы Лиг В, С и D поднимаются в дивизион выше.

Победители и обладатели вторых мест в группах Лиги А выходят в четвертьфинал и разыгрывают трофей.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины в июне сыграет на турнире в Канаде, где соперниками наших футболистов станут команды хозяев и Новой Зеландии.

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