Где смотреть финал Лиги Европы 'Аталанта' – 'Байер': расписание трансляций

Итальянская "Аталанта" и немецкий "Байер" в среду, 22 мая, сыграют первый еврокубковый финал в нынешнем клубном сезоне. Команды из Бергамо и Леверкузена разыграют кубок победителя Лиги Европы. Встреча состоится в столице Ирландии Дублине на одноименной арене, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Следить за поединком в прямом эфире можно будет благодаря видеоплатформе Megogo и ее каналу "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный". Также показ будет доступен для клиентов Volia TV. За час до начала игры начнет работать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Команды уже встречались друг с другом в сезоне 2021/22 в первом раунде плей-офф турнира. Тогда итальянцы были дважды сильнее – 3:2 на своем поле и 1:0 в гостях.

Фаворитом же нынешнего противостояния считается немецкая команда. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 1,80. Ничья оценивается котировкой 3,75. А показатели на успех итальянцев достигают уровня 4,20.

Как сообщал OBOZ.UA, леверкузенский "Байер" впервые в своей истории стал чемпионом Германии, а к тому же не проиграл за сезон ни одного матча.

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