Где смотреть финал Евро-2024: расписание трансляций матча Испания – Англия

На чемпионате Европы 2024 года, который в эти дни проходит в Германии, осталось сыграть заключительный матч. В битве за трофей в воскресенье, 14 июля, сыграют сборные Испании и Англии, которые никогда ранее не пересекались в финалах крупных турнирах.

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Встречу принимает главная арена чемпионата – Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный" видеосервиса MEGOGO. За час до игры, а также после поединка запланирована традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

Кроме того, прямой эфир из Берлина бесплатно организовывают региональные каналы "Суспильного", доступные в цифровом эфирном телевидении T2. Комментировать поединок будут Вадим Скичко и Сергей Лукьяненко.

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил на поединок судью-вундеркинда, который начал работать на матчах высшей категории с 28 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

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