Где смотреть бой Тайсон Фьюри – Мариуш Вах. Расписание трансляций

Знаменитый британский боксер Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) проведет следующий поединок 24 июля в Паттайе, где его соперником станет польский супертяжеловес Мариуш Вах (39-13, 20 КО) . Бой пройдет в рамках благотворительного мероприятия, а доходы от вечера бокса будут направлены на помощь детям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

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Прямая трансляция поединка не запланирована. Лучшие моменты боя будут доступны в шоу "Дома у Фьюри" на Netflix. Начало боя: не ранее 15:00 по киевскому времени

Фьюри продолжает выступления после возвращения на ринг весной 2026 года. В апреле британец одержал победу над Арсланбеком Махмудовым по итогам 12 раундов и теперь встретится с Вахом, который не выходил на профессиональный ринг почти два года.

37-летний Фьюри подходит к поединку с рекордом 35 побед, одна ничья и два поражения. На счету 46-летнего Ваха 39 побед и 12 поражений в 51 профессиональном бою. Польский боксер известен по титульному поединку против Владимира Кличко в 2012 году, когда сумел пройти всю дистанцию из 12 раундов.

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