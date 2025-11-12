Где смотреть бесплатно футбол Франция – Украина: какой канал, когда и во сколько покажет матч отбора ЧМ-2026. Расписание трансляций

Сборная Украины по футболу в четверг, 13 ноября, проведет предпоследний матч отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва сразится с лидером группы D квалификации к мундиалю и действующими финалистами турнира французами.

Видео дня

Впервые в истории команды сойдутся на поле стадиона "Парк де Пренс", а не на "Стад де Франс", как это было ранее. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Франция – Украина. Время начала – 21:45 по киевскому времени.

Прямой эфир из Парижа организовывает видеосервис Megogo. Платформа предоставляет возможность всем болельщиком бесплатно следить за поединком на канале "Megogo Спорт", который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

Поединок Франция – Украина прокомментируют Вадим Скичко и Виталий Волочай. В 20:30 начнется традиционная предматчевая студия с ведущим Виталием Кравченко. Приглашенными экспертами станут бывший игрок национальной команды Александр Головко и футбольный эксперт Андрей Колесник.

Накануне стало известно, что судить игру назначили "палача" киевского "Динамо" и соотечественника президента Европейского футбольного союза (УЕФА) словенца Александера Чеферина. Также в сборной Украины подтвердили новые кадровые потери.

После четырех игровых дней квалификации Украина расположилась на второй строчке в группе D, опережая на три очка Исландию и на столько же отставая от Франции. Были опубликованы все расклады, как команде Реброва попасть на ЧМ.

