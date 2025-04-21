Где смотреть 'Барселона' – 'Реал': расписание трансляций финала Кубка Испании

Каталонская "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся во втором классическом противостоянии в нынешнем сезоне. Гранды испанского футбола в субботу, 26 апреля, схлестнутся в финале розыгрыша национального Кубка. Поединок принимает Олимпийский стадион в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

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Украинские поклонники команд смогут увидеть Эль-класико благодаря видеосервису Megogo. Прямой эфир будет доступен на канале "Megogo Футбол 1". За полчаса до старта поединка здесь начнется традиционная аналитическая студия с участием комментаторов встречи.

Прогноз на матч "Барселона" – "Реал" называет фаворитом каталонский клуб. Ставки на его победу в основные 90 минут игрового времени принимаются с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается котировкой 3,50. А показатели на успех мадридцев достигают уровня 3,20.

По данным СМИ, встреча должна стать последней для наставника "Реала" Карло Анчелотти. Итальянец якобы должен покинуть команду, решение о чем было принято после позорного вылета "королевского клуба" из Лиги чемпионов в дуэли с лондонским "Арсеналом".

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин пока не принял решения относительно своего будущего в мадридском "Реале" и никак не отреагировал на предложения двух европейских грандов.

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