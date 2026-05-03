Зинедин Зидан отказался возвращаться в 'Реал'

Трехкратный победитель Лиги чемпионов в качестве тренера Зинедин Зидан отказался от нового приглашения возглавить мадридский "Реал". Причиной такого решения 51-летнего специалиста из Марселя стали договоренности с Федерацией футбола Франции о работе со сборной после чемпионата мира 2026 года.

По данным Dario AS, президент "Реала" Флорентино Перес связывался с французским тренером с предложением вернуться в клуб и занять пост главного тренера. Это была уже третья попытка убедить Зидана снова возглавить команду.

Источник сообщает, что специалист отклонил предложение еще в декабре. На тот момент у него уже была устная договоренность с Федерацией футбола Франции о назначении на пост главного тренера национальной команды после завершения ЧМ-2026.

После отказа Зидана мадридский клуб сделал ставку на Альваро Арбелоа, однако его работа оценивается как неудачная и летом ожидаются изменения на тренерской позиции. Среди возможных кандидатов медиа называют Жозе Моуринью.

Зидан остается без клуба с 2021 года и рассматривается как основной претендент на смену Дидье Дешама в сборной Франции.

