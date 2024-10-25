Где смотреть 'Арсенал' – 'Ливерпуль': расписание трансляций матча чемпионата Англии

В английской футбольной Премьер-лиге на выходных состоится центральный матч девятого тура, в котором сойдутся одни из главных претендентов на итоговую победу в турнире – лондонский "Арсенал" и "Ливерпуль". Команды сыграют в воскресенье, 27 октября.

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Противостояние примет стадион "Эмирейтс" в столице Великобритании. Стартовый свисток арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Увидеть битву первой и третьей команд в Украине можно будет благодаря телеканалу Setanta Sports. Он также доступен на видеосервисе Megogo. Кроме того, прямой эфир из Лондон увидят зрители платформы setantasports.com.

Команды в турнирной таблице разделяет четыре очка. "Ливерпуль" идет в лидерах, набрав 21 очко. "Арсенал" же уже успел дважды сыграть вничью и один раз проиграть – в минувшем туре на поле "Борнмута".

Команда из Ливерпуля в Премьер-лиге в последний раз обыгрывала соперника в марте-2022. Лондонцы имеют в противостоянии четырехматчевую беспроигрышную серию.

Фаворитами с незначительным перевесом считаются хозяева поля – ставки на победу "Арсенала" принимаются с коэффициентом 2,45. Ничья оценивается котировкой 3,40. А показатели на успех мерсисайдцев достигают уровня 2,90.

Как сообщал OBOZ.UA, лондонский "Арсенал" обыграл донецкий "Шахтер" в Лиге чемпионов накануне поединка против "Ливерпуля".

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