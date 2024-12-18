Где смотреть 3-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В четверг, 19 декабря, во французском Анси стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование будет состоять из трех дисциплин: спринта, гонки преследования и масс-старта.

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Данный этап относится к Анси лишь потому, что этот город претендовал на статус столицы зимних Олимпийских игр 2018 года. На самом деле биатлонные соревнования проходят в 50 минутах езды на автобусе от Анси – в курортном городке Ле-Гран-Борнан.

Состав женской сборной Украины: Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Елена Городная, Анна Кривонос, Александра Меркушина, Лилия Стеблина

Состав мужской сборной Украины: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Богдан Цимбал, Виталий Мандзын

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Спорт", "Максимальная" или "Максимальная + благотворительность" видеосервиса MEGOGO.

Этап 3 – Анси, Франция

19 декабря 2024

15:20, мужчины, 10 км, спринт

20 декабря 2024

15:20, женщины, 7.5 км, спринт

21 декабря 2024

13:30, мужчины, 12.5 км, гонка преследования

15:45, женщины, 10 км, гонка преследования

22 декабря 2024

13:30, мужчины, 15 км, масс-старт

15:45, женщины, 12.5 км, масс-старт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, на Кубке мира по биатлону впервые в истории в синей майке лидера выступил представитель Украины. Андрей Мандзын на 1-м этапе занял 14-е место в спринте, что стало вторым лучшим результатом в его карьере. Успех позволил ему отобраться в дебютный масс-старт.

На 2-м этап женская сборная Украины в составе Кристины Дмитренко, Юлии Джимы, Анны Кривонос и Елены Городной заняла в эстафете 7-е место, проиграв 3:30.3 минуты победительнице Германии.

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