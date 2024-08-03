Где смотреть 1-й тур Премьер-лиги Украины. Расписание трансляций футбола

В субботу, 3 августа, стартует 17-й чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге. За "золото" будут бороться 16 команд. Турнир пройдет по круговой системе в 2 круга.

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По итогам этого сезона в еврокубки попадут 3 команды (1 – в Лигу чемпионов и 2 – в Лигу конференций).

РАСПИСАНИЕ 1-ГО ТУРА УПЛ

3 августа

"Верес" – "Карпаты", 15:30, стадион "Авангард", Ужгород

"Кривбасс – "Черноморец", 18:00, стадион "Горняк", Кривой Рог

4 августа

ЛНЗ – "Левый Берег" 13:00, стадион Центральный, Черкассы

"Ворскла" – "Шахтер", 15:30, стадион им. А. Бутовского, Полтава

"Оболонь" – "Колос", 15:30, "Оболонь-Арена", Киев

Даты не определены

"Александрия" - "Динамо"

"Рух" - "Полесье"

В прямом эфире все матчи будут доступны на специальном телеканале UPL.TV, который доступен на OTT-платформах, спутниковых площадках и в сетях кабельного аналогового и цифрового телевидения, а также в IPTV.

OTT-платформы:

Провайдер Охват Ссылки sweet.tv Вся Украина https://sweet.tv/ Киевстар ТВ Вся Украина https://tv.kyivstar.ua/ru/ Setanta Sports Вся Украина https://app.setantasports.com/ youtv Вся Украина https://youtv.ua/ VOLIA Вся Украина https://tv.volia.com OmegaTV Вся Украина https://omegatv.ua OTT CLUB Вся Украина https://www.ottclub.tv/

Спутниковое телевидение:

Провайдер Охват Ссылки VIASAT Вся Украина https://viasat.com.ua

Кабельное аналоговое и цифровое телевидение, iPTV:

Провайдер Охват Ссылки triolan.tv Вся Украина http://triolan.tv/ VOLIA Вся Украина https://volia.com Datagroup Вся Украина https://www.datagroup.ua/ ЖМИЦ Житомир https://www.tv.zt.ua McLaut Черкассы https://mclaut.com Борисполь ТРК Борисполь https://boryspiltv.com GROZA Червоноград https://groza.ua КТМ Александрия http://ktm.net.ua Телевизионный кабельный центр Подольск, Одесская обл. https://www.podilsk.od.ua ФЛП СКРИПНИК ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ Мирноград, Донецкая обл. Altair Кривой Рог https://altair.kr.ua ТЕЛЕКОМ Кривой Рог Диалект Львов Тевиант СМП ООО Ужгород РАИ Черновцы, Ивано-Франковская обл. ИТ Аверс Луцк Эверест Хмельницкий, Винница Бровары ТК Бровары Чумгак Кременчуг Круг.ТВ Киев https://kolo.tv Корбина Киев https://corbina.ua/ IPNet Киев https://ipnet.ua Network.lviv Львов https://network.lviv.ua Ultra Львов АСТРА Львов https://astra.in.ua KIM Калуш https://www.kim.in.ua Infomir Одесса https://www.infomir.com.ua j Soho Одесса Wild Park Николаев https://wildpark.net LocalNet Киев https://lan.ua Vinteleport Винница http://www.vinnitsa.com KOMITEX Львов https://komitex.net КЕМ Калуш UAINET Ковель, Владимир-Волынский UTEAM Ивано-Франковск Express Виноградов Сетилайт ООО Кременчуг Шторм ТВ Кропивницкий https://www.shtorm.net CatNet Подольск https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/ ГОК Горишние Плавные http://trkgok.pl.ua СВС-ТВ ТК ЧП Миргород, Пирятин https://www.svs.pl.ua Eurolan Киев https://eurolan.ua ТИМ (Прилуки) Прилуки https://tim.ua BRIZ Одесса https://www.briz.ua МАКСНЕТ Харьков https://maxnet.ua/ru/ Eurolan Киев ДВС-САТ Мукачево Колумбус Тернополь Компания сервис РПП Кропивницкий Основание Чернигов Телелан Стрый, Дрогобыч Tenet Одесса, Николаев Будущее Сумы ТИМ Умань https://itim.net Сеть Плюс Долинская, Кировоградская обл. Лотел-СКТ ТРК ООО Нетешин, Хмельницкая обл. Кворум Донец, Харьковская обл. Рава Рава-Русская, Львовская обл. MultiNet Павлоград StarNet Павлоград Квант Атомсервис Южноукраинск Кекис Игорь Васильевич ФЛП Свалева Дискавери Ивано-Франковск ВЕКТОР ТРК ООО Лозовая ТЕКС ТРК ЧП Прилуки

Международные OTT платформы

Провайдер Охват Ссылки OneFootball Весь мир (кроме стран-агрессоров) https://onefootball.com/ PANDA Interactive США, Канада, Великобритания https://watchupl.com GoNet Чехия + Евросоюз https://www.gonet.tv Setanta Sports Грузия, Молдова https://setantasports.com

Напомним, что OBOZ.UA представил собственный прогноз на новый сезон УПЛ, в котором постарался разобраться, чего не избежать, что может удивить, а что снова окажет чрезвычайное влияние на проведение соревнований.

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