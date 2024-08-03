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Где смотреть 1-й тур Премьер-лиги Украины. Расписание трансляций футбола

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
1,0 т.
Где смотреть 1-й тур Премьер-лиги Украины. Расписание трансляций футбола

В субботу, 3 августа, стартует 17-й чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге. За "золото" будут бороться 16 команд. Турнир пройдет по круговой системе в 2 круга.

Видео дня

По итогам этого сезона в еврокубки попадут 3 команды (1 – в Лигу чемпионов и 2 – в Лигу конференций).

РАСПИСАНИЕ 1-ГО ТУРА УПЛ

3 августа

"Верес" – "Карпаты", 15:30, стадион "Авангард", Ужгород

"Кривбасс – "Черноморец", 18:00, стадион "Горняк", Кривой Рог

4 августа

ЛНЗ – "Левый Берег" 13:00, стадион Центральный, Черкассы

"Ворскла" – "Шахтер", 15:30, стадион им. А. Бутовского, Полтава

"Оболонь" – "Колос", 15:30, "Оболонь-Арена", Киев

Даты не определены

"Александрия" - "Динамо"

"Рух" - "Полесье"

В прямом эфире все матчи будут доступны на специальном телеканале UPL.TV, который доступен на OTT-платформах, спутниковых площадках и в сетях кабельного аналогового и цифрового телевидения, а также в IPTV.

OTT-платформы:

Провайдер

Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

https://sweet.tv/

Киевстар ТВ

Вся Украина

https://tv.kyivstar.ua/ru/

Setanta Sports

Вся Украина

https://app.setantasports.com/

youtv

Вся Украина

https://youtv.ua/

VOLIA

Вся Украина

https://tv.volia.com

OmegaTV

Вся Украина

https://omegatv.ua

OTT CLUB

Вся Украина

https://www.ottclub.tv/

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

Ссылки

VIASAT

Вся Украина

https://viasat.com.ua

Кабельное аналоговое и цифровое телевидение, iPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

triolan.tv

Вся Украина

http://triolan.tv/

VOLIA

Вся Украина

https://volia.com

Datagroup

Вся Украина

https://www.datagroup.ua/

ЖМИЦ

Житомир

https://www.tv.zt.ua

McLaut

Черкассы

https://mclaut.com

Борисполь ТРК

Борисполь

https://boryspiltv.com

GROZA

Червоноград

https://groza.ua

КТМ

Александрия

http://ktm.net.ua

Телевизионный кабельный центр

Подольск, Одесская обл.

https://www.podilsk.od.ua

ФЛП СКРИПНИК ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Мирноград, Донецкая обл.

  

Altair

Кривой Рог

https://altair.kr.ua

ТЕЛЕКОМ

Кривой Рог

  

Диалект

Львов

  

Тевиант СМП ООО

Ужгород

  

РАИ

Черновцы, Ивано-Франковская обл.

  

ИТ Аверс

Луцк

  

Эверест

Хмельницкий, Винница

  

Бровары ТК

Бровары

  

Чумгак

Кременчуг

  

Круг.ТВ

Киев

https://kolo.tv

Корбина

Киев

https://corbina.ua/

IPNet

Киев

https://ipnet.ua

Network.lviv

Львов

https://network.lviv.ua

Ultra

Львов

  

АСТРА

Львов

https://astra.in.ua

KIM

Калуш

https://www.kim.in.ua

Infomir

Одесса

https://www.infomir.com.ua j

Soho

Одесса

  

Wild Park

Николаев

https://wildpark.net

LocalNet

Киев

https://lan.ua

Vinteleport

Винница

http://www.vinnitsa.com

KOMITEX

Львов

https://komitex.net

КЕМ

Калуш

  

UAINET

Ковель, Владимир-Волынский

  

UTEAM

Ивано-Франковск

  

Express

Виноградов

  

Сетилайт ООО

Кременчуг

  

Шторм ТВ

Кропивницкий

https://www.shtorm.net

CatNet

Подольск

https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/

ГОК

Горишние Плавные

http://trkgok.pl.ua

СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

https://www.svs.pl.ua

Eurolan

Киев

https://eurolan.ua

ТИМ (Прилуки)

Прилуки

https://tim.ua

BRIZ

Одесса

https://www.briz.ua

МАКСНЕТ

Харьков

https://maxnet.ua/ru/

Eurolan

Киев

  

ДВС-САТ

Мукачево

  

Колумбус

Тернополь

  

Компания сервис РПП

Кропивницкий

  

Основание

Чернигов

  

Телелан

Стрый, Дрогобыч

  

Tenet

Одесса, Николаев

  

Будущее

Сумы

  

ТИМ

Умань

https://itim.net

Сеть Плюс

Долинская, Кировоградская обл.

  

Лотел-СКТ ТРК ООО

Нетешин, Хмельницкая обл.

  

Кворум

Донец, Харьковская обл.

  

Рава

Рава-Русская, Львовская обл.

  

MultiNet

Павлоград

  

StarNet

Павлоград

  

Квант Атомсервис

Южноукраинск

  

Кекис Игорь Васильевич ФЛП

Свалева

  

Дискавери

Ивано-Франковск

  

ВЕКТОР ТРК ООО

Лозовая

  

ТЕКС ТРК ЧП

Прилуки

  

Международные OTT платформы

Провайдер

Охват

Ссылки

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

https://watchupl.com

GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

https://setantasports.com

Напомним, что OBOZ.UA представил собственный прогноз на новый сезон УПЛ, в котором постарался разобраться, чего не избежать, что может удивить, а что снова окажет чрезвычайное влияние на проведение соревнований.

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