Где смотреть 1-й тур Премьер-лиги Украины. Расписание трансляций футбола

В субботу, 3 августа, стартует 17-й чемпионат Украины по футболу в Премьер-лиге. За "золото" будут бороться 16 команд. Турнир пройдет по круговой системе в 2 круга.
Видео дня
По итогам этого сезона в еврокубки попадут 3 команды (1 – в Лигу чемпионов и 2 – в Лигу конференций).
РАСПИСАНИЕ 1-ГО ТУРА УПЛ
3 августа
"Верес" – "Карпаты", 15:30, стадион "Авангард", Ужгород
"Кривбасс – "Черноморец", 18:00, стадион "Горняк", Кривой Рог
4 августа
ЛНЗ – "Левый Берег" 13:00, стадион Центральный, Черкассы
"Ворскла" – "Шахтер", 15:30, стадион им. А. Бутовского, Полтава
"Оболонь" – "Колос", 15:30, "Оболонь-Арена", Киев
Даты не определены
"Александрия" - "Динамо"
"Рух" - "Полесье"
В прямом эфире все матчи будут доступны на специальном телеканале UPL.TV, который доступен на OTT-платформах, спутниковых площадках и в сетях кабельного аналогового и цифрового телевидения, а также в IPTV.
OTT-платформы:
Спутниковое телевидение:
Кабельное аналоговое и цифровое телевидение, iPTV:
|
Провайдер
|
Охват
Ссылки
|
triolan.tv
|
Вся Украина
http://triolan.tv/
|
VOLIA
|
Вся Украина
https://volia.com
|
Datagroup
|
Вся Украина
https://www.datagroup.ua/
|
ЖМИЦ
|
Житомир
https://www.tv.zt.ua
|
McLaut
|
Черкассы
https://mclaut.com
|
Борисполь ТРК
|
Борисполь
https://boryspiltv.com
|
GROZA
|
Червоноград
https://groza.ua
|
КТМ
|
Александрия
http://ktm.net.ua
|
Телевизионный кабельный центр
|
Подольск, Одесская обл.
https://www.podilsk.od.ua
|
ФЛП СКРИПНИК ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
|
Мирноград, Донецкая обл.
|
|
Altair
|
Кривой Рог
https://altair.kr.ua
|
ТЕЛЕКОМ
|
Кривой Рог
|
|
Диалект
|
Львов
|
|
Тевиант СМП ООО
|
Ужгород
|
|
РАИ
|
Черновцы, Ивано-Франковская обл.
|
|
ИТ Аверс
|
Луцк
|
|
Эверест
|
Хмельницкий, Винница
|
|
Бровары ТК
|
Бровары
|
|
Чумгак
|
Кременчуг
|
|
Круг.ТВ
|
Киев
https://kolo.tv
|
Корбина
|
Киев
https://corbina.ua/
|
IPNet
|
Киев
https://ipnet.ua
|
Network.lviv
|
Львов
https://network.lviv.ua
|
Ultra
|
Львов
|
|
АСТРА
|
Львов
https://astra.in.ua
|
KIM
|
Калуш
https://www.kim.in.ua
|
Infomir
|
Одесса
https://www.infomir.com.ua j
|
Soho
|
Одесса
|
|
Wild Park
|
Николаев
https://wildpark.net
|
LocalNet
|
Киев
https://lan.ua
|
Vinteleport
|
Винница
http://www.vinnitsa.com
|
KOMITEX
|
Львов
https://komitex.net
|
КЕМ
|
Калуш
|
|
UAINET
|
Ковель, Владимир-Волынский
|
|
UTEAM
|
Ивано-Франковск
|
|
Express
|
Виноградов
|
|
Сетилайт ООО
|
Кременчуг
|
|
Шторм ТВ
|
Кропивницкий
https://www.shtorm.net
|
CatNet
|
Подольск
https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/
|
ГОК
|
Горишние Плавные
http://trkgok.pl.ua
|
СВС-ТВ ТК ЧП
|
Миргород, Пирятин
https://www.svs.pl.ua
|
Eurolan
|
Киев
https://eurolan.ua
|
ТИМ (Прилуки)
|
Прилуки
https://tim.ua
|
BRIZ
|
Одесса
https://www.briz.ua
|
МАКСНЕТ
|
Харьков
https://maxnet.ua/ru/
|
Eurolan
|
Киев
|
|
ДВС-САТ
|
Мукачево
|
|
Колумбус
|
Тернополь
|
|
Компания сервис РПП
|
Кропивницкий
|
|
Основание
|
Чернигов
|
|
Телелан
|
Стрый, Дрогобыч
|
|
Tenet
|
Одесса, Николаев
|
|
Будущее
|
Сумы
|
|
ТИМ
|
Умань
https://itim.net
|
Сеть Плюс
|
Долинская, Кировоградская обл.
|
|
Лотел-СКТ ТРК ООО
|
Нетешин, Хмельницкая обл.
|
|
Кворум
|
Донец, Харьковская обл.
|
|
Рава
|
Рава-Русская, Львовская обл.
|
|
MultiNet
|
Павлоград
|
|
StarNet
|
Павлоград
|
|
Квант Атомсервис
|
Южноукраинск
|
|
Кекис Игорь Васильевич ФЛП
|
Свалева
|
|
Дискавери
|
Ивано-Франковск
|
|
ВЕКТОР ТРК ООО
|
Лозовая
|
|
ТЕКС ТРК ЧП
|
Прилуки
|
Международные OTT платформы
Напомним, что OBOZ.UA представил собственный прогноз на новый сезон УПЛ, в котором постарался разобраться, чего не избежать, что может удивить, а что снова окажет чрезвычайное влияние на проведение соревнований.
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