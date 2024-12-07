Где и во сколько смотреть 'Шахтер' – 'Бавария'. Расписание трансляций Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 10 декабря, в 6-м туре Лиги чемпионов сезона 2024/2025 сыграет против мюнхенской "Баварии". Номинально домашний поединок состоится на стадионе "Фельтинс-Арене" в Гельзенкирхене.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию "Шахтер" – "Бавария". Начало в 22:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция в Украине будет доступна на канале "Megogo Футбол 1", входящем в подписку "Максимальная" видеосервиса MEGOGO.

Через час до игры и сразу после окончания встречи состоится традиционная аналитическая студия с ведущими и приглашенными экспертами.

Букмекеры считают чемпиона Украины абсолютным аутсайдером. На победу "оранжево-черных" принимаются ставки с коэффициентом 23.00, в то время как успех гостей оценивается показателем 1.15. Ничья также маловероятна (9.30). В турнирной таблице "Шахтер" находится на 26-м месте из 36 участников.

Отметим, что фанаты мюнхенской команды устроили протест против высокой стоимостью билетов на встречу с "Шахтером".

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре против ПСВ "горняки" вели 2:0, но проиграли, пропустив 3 гола на 87-й, 90-й и 95-й минутах. До этого подопечные Марино Пушича победили швейцарский "Янг Бойз" (2:1).

Ранее украинцы проиграли в Лондоне местному "Арсеналу" 0:1 и были разгромлены итальянской "Аталантой" (0:3). На старте ЛЧ "Шахтер" сыграл вничью с "Болоньей" (0:0).

Напомним, что "Шахтер" уже пересекался с "Баварией" в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2014/2015. После нулевой ничьей в первой игре, в ответной украинский клуб был разгромлен со счетом 0:7.

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