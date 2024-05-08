Где бесплатно смотреть "Шахтер" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ 11 мая
Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут в субботу, 11 мая, лобовое противостояние в центральном матче 28-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Номинальными хозяевами будут считаться "горняки", которые примут столичного соперника на поле стадиона "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Эта игра будет доступна к просмотру бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.
Также поединок будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
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Отметим, что за три тура до финиша "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре очка. Лишь победа сохранит киевлянам шансы на итоговое чемпионство.
В первом круге донецкая команда была сильнее в Киеве благодаря единственному голу Александра Зубкова. Поражение киевлян привело к отставке Мирчи Луческу.
Как сообщал OBOZ.UA, полуфинал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и дортмундской "Боруссией" завершился с худшим результатом для донецкого "Шахтера".
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