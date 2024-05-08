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Где бесплатно смотреть "Шахтер" – "Динамо": расписание трансляций матча УПЛ 11 мая

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,4 т.
Где бесплатно смотреть 'Шахтер' – 'Динамо': расписание трансляций матча УПЛ 11 мая

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" проведут в субботу, 11 мая, лобовое противостояние в центральном матче 28-го тура розыгрыша Премьер-лиги. Номинальными хозяевами будут считаться "горняки", которые примут столичного соперника на поле стадиона "Арена Львов". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Эта игра будет доступна к просмотру бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.

Также поединок будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

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Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

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VodafoneTV

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Киевстар ТВ

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Setanta Sports

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Спутниковое телевидение:

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Провайдер

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IPNet

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Ultra

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АСТРА

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KIM

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Infomir

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Николаев, Николаевская обл.

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CatNet

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СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

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Eurolan

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ТИМ (Прилуки)

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LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

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OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

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GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

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Отметим, что за три тура до финиша "Динамо" отстает от "Шахтера" на четыре очка. Лишь победа сохранит киевлянам шансы на итоговое чемпионство. 

В первом круге донецкая команда была сильнее в Киеве благодаря единственному голу Александра Зубкова. Поражение киевлян привело к отставке Мирчи Луческу.

Как сообщал OBOZ.UA, полуфинал Лиги чемпионов между французским ПСЖ и дортмундской "Боруссией" завершился с худшим результатом для донецкого "Шахтера".

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