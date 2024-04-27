УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Где бесплатно смотреть матчи "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ. Расписание трансляций 27 апреля

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
105
Где бесплатно смотреть матчи 'Динамо' и 'Шахтера' в УПЛ. Расписание трансляций 27 апреля

В субботу, 27 апреля, киевское "Динамо" проведет свой поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на "Арене Днепр" сыграют с "Днепром-1". Начало в 13:30.

Болельщики смогут бесплатно следить за противостоянием благодаря прямой трансляции на общенациональном телеканале 2+2. Кроме того, показ встречи будет организован на странице проекта FootballHub в видеохостинге YouTube.

В этот же день донецкий "Шахтер" отправится в Черкассы, где на Центральном стадионе сразится с местным ЛНЗ. Начало в 15:30.

Эта игра будет доступна к просмотру бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.

Также будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.

Провайдер

Охват

Ссылки

sweet.tv

Вся Украина

https://sweet.tv/

VodafoneTV

Вся Украина

https://tv.vodafone.ua

Киевстар ТВ

Вся Украина

https://tv.kyivstar.ua/ru/

Setanta Sports

Вся Украина

https://app.setantasports.com/

youtv

Вся Украина

https://youtv.ua/

VOLIA

Вся Украина

https://tv.volia.com

OmegaTV

Украина

https://omegatv.ua

Спутниковое телевидение:

Провайдер

Охват

Ссылки

VIASAT

Вся Украина

https://viasat.com.ua

IPTV:

Провайдер

Охват

Ссылки

Круг.ТВ

Киев

https://kolo.tv

Корбина

Киев

https://corbina.ua/

IPNet

Киев

https://ipnet.ua

Network.lviv

Львов

https://network.lviv.ua

Ultra

Львов

  

АСТРА

Львов

https://astra.in.ua

KIM

Калуш

https://www.kim.in.ua

Infomir

Одесса

https://www.infomir.com.ua j

Soho

Одесса

  

Wild Park

Николаев, Николаевская обл.

https://wildpark.net

LocalNet

Киев

https://lan.ua

Vinteleport

Винница

http://www.vinnitsa.com

KOMITEX

Львов

https://komitex.net

Аналоговое и цифровое телевидение + IPTV

Провайдер

Охват

Ссылки

Шторм ТВ

Кропивницкий

https://www.shtorm.net

CatNet

Подольск

https://ru-cat.net/internet/podilska-gromada/podilsk/

ГОК

Горишние Плавные

http://trkgok.pl.ua

СВС-ТВ ТК ЧП

Миргород, Пирятин

https://www.svs.pl.ua

Eurolan

Киев

https://eurolan.ua

ТИМ (Прилуки)

Прилуки

https://tim.ua

BRIZ

Одесса

https://www.briz.ua

МАКСНЕТ

Харьков

https://maxnet.ua/ru/

Международные OTT платформы

Провайдер

Охват

Ссылки

LaLiga+

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://www.laligaplus.laliga.com

OneFootball

Весь мир (кроме стран-агрессоров)

https://onefootball.com/

PANDA Interactive

США, Канада, Великобритания

https://watchupl.com

GoNet

Чехия + Евросоюз

https://www.gonet.tv

Setanta Sports

Грузия, Молдова

https://setantasports.com

В турнирной таблице УПЛ с 58 очками лидирует "Шахтер". У "Динамо" 54 пункта. "Днепр-1" занимает 4-е место (45 баллов).

Где бесплатно смотреть матчи "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ. Расписание трансляций 27 апреля

Свои поединки 25-го тура УПЛ и "Динамо" и "Шахтер" выиграли. "Горняки" добыли волевую победу над луганской "Зарей" (2:1), а киевляне на столичном стадионе им. Лобановского разгромили "Полесье" (3:0).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!