Где бесплатно смотреть матчи "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ. Расписание трансляций 27 апреля
В субботу, 27 апреля, киевское "Динамо" проведет свой поединок 26-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ). Подопечные Александра Шовковского на "Арене Днепр" сыграют с "Днепром-1". Начало в 13:30.
Болельщики смогут бесплатно следить за противостоянием благодаря прямой трансляции на общенациональном телеканале 2+2. Кроме того, показ встречи будет организован на странице проекта FootballHub в видеохостинге YouTube.
В этот же день донецкий "Шахтер" отправится в Черкассы, где на Центральном стадионе сразится с местным ЛНЗ. Начало в 15:30.
Эта игра будет доступна к просмотру бесплатно для новых пользователей сервиса Youtv: смотреть онлайн. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться.
Также будет транслироваться на телеканале UPL.TV, который доступен в сети многих всеукраинских и региональных операторов и платформ.
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В турнирной таблице УПЛ с 58 очками лидирует "Шахтер". У "Динамо" 54 пункта. "Днепр-1" занимает 4-е место (45 баллов).
Свои поединки 25-го тура УПЛ и "Динамо" и "Шахтер" выиграли. "Горняки" добыли волевую победу над луганской "Зарей" (2:1), а киевляне на столичном стадионе им. Лобановского разгромили "Полесье" (3:0).
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