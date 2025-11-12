В городе Беррещид (Марокко) завершился четырёхкомандный турнир женских футбольных сборных под эгидой FIFA, который изначально планировался как "праздник женского футбола с участием дебютантов и новых сборных". Победителем стала женская сборная Чада (Chad).

Турнир прошёл с 26октября по 1ноября 2025 года в формате круговой групповой стадии с участием четырёх команд: женская сборная Афганистана (под названием Afghan Women United), Чад, Ливия и Тунис.

Команда Чада одержала три победы в трёх матчах и с убедительным результатом завершила турнир на первом месте. В финальном матче она обыграла сборную Туниса со счётом1:0.

женская сборная Афганистана провела свой первый официальный матч с момента запрета женского спорта в Афганистане в 2021 году. Этот турнир якобы должен был подчернуть стремление FIFA расширять женский футбол, "давая шанс новым странам-участницам заявить о себе на международной арене.

Но по факту стал настоящим унижением для некоторых команд. Так, встреча Тунис – Ливия завершилась со счетом 16:0, Афганистан – Ливия 7:0, а Чад – Ливия 0:16.

Особенные вопросы возникли к некоторым футболистка, которые судя по их навыкам, на поле вышли впервые.

